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娛樂

鄭俊弘何雁詩教兩歲子跪地斟茶拜年 3月結伴加國開騷為罕見病患者籌款

鄭俊弘何雁詩讚天使綜合症兒子進步大 盼半年內學會走路

【明報專訊】鄭俊弘與太太何雁詩蛇年同以音樂發展為主，3月一起飛溫哥華和多倫多舉行兩場慈善騷，繼去年7月在港舉行《天使綜合症慈善演唱會》籌得近百萬善款，之後考慮在美國開騷，希望為罕見病患者籌更多錢和宣揚關愛信息。二人透露去年帶患罕見遺傳病天使綜合症的兩歲半兒子鄭讚廷（Asher）到美國接受治療，學識爬行和做到跪地動作，今年農曆新年教囝囝跪地斟茶跟長輩拜年，學習傳統禮節。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

鄭俊弘和何雁詩透露Asher去年到美國接受治療，明顯有很大進步，現在學會用叉吃飯、結交新朋友，新一年夫妻繼續陪囝囝努力練習，爭取更多進步，「Asher在香港有做治療，盡量找尋類似美國的治療方式，我們每日在家陪他練習，之後有機會再帶他去美國、澳洲和英國等治療中心學習」。

每逢農曆新年，何雁詩和鄭俊弘定必向父母跪地斟茶拜年，今年讓兒子學傳統禮節，後者說：「阿仔近期學識爬行，又做到跪地動作，今年教他斟茶給長輩。」二人新年願望盼Asher半年內學識行路。何雁詩今年個人目標推出3首新歌，年尾開首個個人演唱會，「會繼續兼顧主持網上頻道《體育部隊鍋》，透過訪談讓大家知道不同運動員的動態和做事心態」。鄭俊弘計劃做多產歌手，年底重演以張國榮為主題的音樂劇《為你鍾情》。

鄭為照顧囝囝操體能

熱愛打高爾夫球的何雁詩本月再參加球賽，「我6歲開始打高球，2010年打完亞運加入娛樂圈，直至2018年再參加香港業餘高爾夫球女子賽奪冠，為自己感驕傲，原來仲打得，想再打出一點成績，這項運動是我的抒發情緒出口，只要努力就有成績，藝人則工作付出努力，與成績未必成正比」。

鄭俊弘受太太感染學高球，笑言技術不叻，打到波就讚自己，平時練習巴西柔術、跑步和健身，打好為照顧兒子的體能基礎，「以前操弗為靚為型，現在比較實際，訓練舉重耐力，因阿仔現在喜歡被抱起玩飛，去年坐12小時飛機去美國，他都不習慣，要我和太太輪流抱足10小時，抱完他，手和背好痛，領略到健康和操弗對我好重要」。

夫妻按傳統穿新內衣

在加拿大成長的鄭俊弘回憶年少時過新年，會到唐人街參與舞獅頭採青儀式，回港後最注重過年著紅底褲，寓意來年鴻運當頭。何雁詩說：「由細到大都是媽媽幫我買新內衣，婚後仍是。現在當媽後，儀式感加強了，會逛花市買鮮花佈置家居，準備碌柚葉冲涼，為家人入廟祈福，又為下一代買靚衫，將兒子打扮成『皇帝仔』一樣，不過他今年的服飾不再浮誇，因長高很多，兩歲幾人仔似三四歲高。」

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