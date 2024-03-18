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娛樂

《歡樂今宵》俞明睡夢中離世 享壽100歲

【明報專訊】人稱「俞明叔」的俞明前日傳出離世，他的女兒在社交平台發文透露父親本月4日年初七早上睡夢中安詳離世，享年100歲。俞明叔從影逾50年，演出逾300部粵語片及50部電視劇，曾參演無綫綜藝節目《歡樂今宵》，不時演鬼馬搞笑角色被封經典笑匠。俞明叔淡出演藝圈20多年，已榮升太公，四代同堂，安享晚年。他的女兒表示父親離世時沒有受苦，是種福分。薛家燕與俞明叔曾合演逾20部粵語片，難忘對方常講笑話搞氣氛，帶給大家很多歡樂。

娛樂組

俞明叔退休逾20年，其家人間中會在社交網貼出他的近照。去年俞明叔3月慶祝100歲生日，當時曾在社交平台發文回應網民：「2024/03/18，多謝大家記得我生日，大家都要身體健康，幸福平安，如意吉祥！」

俞明叔是李小龍堂姐李秋鑽的丈夫，二人育有3女兒，已做太公的他，四代同堂，兒孫滿堂。女兒Heidi向傳媒透露父親上月30日因發燒及多痰由救護車送院。醫生診症是肺炎，爸爸在醫院一直昏睡，之後在睡夢中離世，感恩父親沒有受苦，好叻叻，是一種福分。

俞明原名阮耀麟，從影逾50年，小學時已參與學校的戲劇演出，1937年至1945年中國抗日戰爭期間，曾於廣州參演話劇。1947年在胞兄暨粵語片導演及演員俞亮引薦下入行拍戲，出道作品是李鐵執導，俞亮有份參演的《第一號戰犯》，其後參演華僑電影製片公司、大成影片公司和麗士影業公司逾百部粵語片。

反派轉型成功 變經典笑匠

從影初期，俞明多演反派角色，後期轉型演諧角，較著名作品包括俞亮執導的《富貴浮雲》，以及楚原執導《青春戀歌》；喜劇代表作包括《傻俠勤王》、《小夫妻》、《矇查查搵食》、《五月的紅唇》等，被封「經典粵語片笑匠」。1961年主持香港電台節目《伙頭大將軍》，1970年獲無綫電視綜藝節目《歡樂今宵》監製蔡和平邀請加盟成藝員，參與《歡樂今宵》與拍劇，1998年退休。

薛家燕稱100歲離世屬笑喪

薛家燕與俞明叔曾合作逾20多部粵語片，近年少聯絡，回想昔日合作點滴，「俞明叔看着我長大，難忘以前片場拍戲疲倦時，他講笑話引大家發笑搞氣氛，所以收到消息時，內心有些難過不捨，但畢竟他年紀大已100歲，是笑喪，天下無不散之筵席，當他離開去了開心地方，希望他的家人節哀」。

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