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娛樂

《今晚乜都拗》嘉賓口水戰 主持森美爆陳敏之拋生育金句

【明報專訊】森美主持無綫辯論形式節目《今晚乜都拗》於下周一（10日）首播，昨日舉行記者會，部分辯論嘉賓丁子朗、麥美恩、周吉佩、支嚳儀、陳懿德等出席。每集節目主題不同，進行激烈口水戰，森美笑言愈拗愈有真火。吳若希出席新城團拜後匆匆趕到，她與森美、丁子朗、麥美恩曾主持旅遊節目《森美旅行團》，重演當年經典甫士。

森美讚嘉賓口才好，最賣力投放是麥美恩，因不講道理。最意想不到是陳敏之，為人溫柔，但講及生育話題會爆金句，如「子宮不等人」。商天娥講性生活話題亦有自己一套說法。森美指每集錄影花3小時，但剪輯後播出半小時，很多精彩內容被刪走，想提議製作加長版，希望播出後反應好，可開拍第2輯。丁子朗辯論對手是安德尊和吳若希，他指吳若希不講道理，好驚同她拗，錄影前做足功課，希望可拋窒對方。吳若希在新城團拜被張家輝叫不要再罵丈夫，她笑言會銘記於心，稱剛為丈夫慶祝39歲生日。她稱好想跟張家輝合唱。

周吉佩支嚳儀不捨得互罵

周吉佩跟數名《中年好聲音》好友辯論，大家感情好，不捨得互罵。愛妻號的周吉佩承認平日不敢與太太爭拗，尊重另一半，否則拗起上來等於自動跳落火坑。支嚳儀自稱對家人愛講道理，非「黑白天鵝」，讚老公很醒目和聽教。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕今晚乜都拗 森美

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