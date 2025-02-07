張家輝出席新城團拜撐馬浚偉 薛家燕讚孫仔識用日文拜年

張家輝表示與馬浚偉合作無綫劇《妙手仁心》結緣成為好友，笑指見對方擔任電台高層事業有成，樂意出席支持。家燕姐讚家輝用心演戲，值得後輩學習，大叫加油。家輝搞笑回應：「我想收油！」說到有什麼想跟後輩說？他說：「有得做就做、做好自己、努力工作，最緊要投入和全力付出。」家燕姐有留意家輝與容祖兒早前合唱，指他歌藝不錯。家輝笑言遭祖兒傳染甲型流感，又稱沒有野心做歌星，碰巧電影《贖夢》要找人唱片尾歌，因製作費有限，惟有自己唱。他昨日見到很多歌手，想叫他們教他唱歌。

姚焯菲隔空跟Gigi拜年

家燕姐化身女財神大派利市。她大讚孫仔精靈可愛，見她派利市，識用日文向她拜年。她早前與家人到日本旅行，晨早5時起身看富士山，景色好靚，一家人玩得好開心，舟車勞頓都值得。

姚焯菲、鍾柔美、詹天文新春期間照常開工，有趁機與家人和朋友開賭局玩魚蝦蟹，發少許新年財。鍾柔美表示夠18歲，可名正言順玩賭博遊戲；姚焯菲認為贏錢不是重點，最重要氣氛開心。詹天文自詡打麻將牌品好，輸牌不會亂發脾氣。她們農曆年未有約炎明熹（Gigi）聚會，姚焯菲表示稍後會傳信息跟對方拜年，鍾柔美有留意Gigi在社交平台分享動態，見對方開心就足夠。

記者：林蘊兒