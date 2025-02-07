明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

感激古天樂造就爭金像影帝 林峯心急追B 盼明年一家四口滑雪

林峯感激獲古天樂造就爭影帝 與太太計劃再追B 盼明年一家四口滑雪

【明報專訊】林峯與堪輿學家李丞責昨日到尖沙嘴出席新春活動，吸引大批市民圍觀。林峯接獲大會送贈的開運禮物，李丞責亦贈言，指他蛇年大旺行桃花運，但買賣房屋時要比較小心，也要注意健康。林峯透露蛇年有很多計劃，會開拍新戲，之後推出新歌及備戰5月紅館演唱會。早前他主演電影《九龍城寨之圍城》報名角逐香港電影金像獎獎項，古天樂選擇報爭最佳男配角，造就林峯爭影帝，希望達到傳承。林峯感謝古老闆的照顧及信任，會努力拍好每部戲。育有一女的他透露與太太張馨月有造人計劃，希望組四口之家。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

林峯表示定會聽從李丞責所言，注意健康及養好身體，因前晚剛外遊回港，踏入家門時打了個噴嚏拉傷腰，笑言可能身在內地的太太和4歲女兒Luna掛住他。林峯稱踏入蛇年有很多工作計劃，下周先拍攝一部電影，也有目標今年內推出3首新歌，下月便投入為5月紅館演唱會做準備，他笑言：「除了勁歌熱舞，濕身也少不了，我本身都大汗！」

努力拍好每部戲報恩

問到《九龍城寨之圍城》何時開拍前傳及續集？林峯表示正等待導演鄭保瑞安排。對於老闆古天樂報名角逐香港電影金像獎時，自己刻意報爭最佳男配角，造就林峯爭影帝？林峯對此感謝老闆一直的照顧和信任，一定會繼續努力拍好每部戲報恩。獲提拔會否增添壓力？他說沒有，但會提醒自己做好本分，希望得到觀眾支持。

本月14日情人節，寵妻的林峯透露到時要在工作中度過，所以早前與太太張馨月逛商場買禮物，農曆新年期間又帶妻女跟香港的親友拜年，再陪太太到其家鄉江蘇跟親友見面。有否追蛇B計劃？林峯笑稱未必趕得切，但會盡力，「農曆新年前帶妻女去日本滑雪，女兒初學滑雪已愛上這項運動，希望明年可以一家四口去滑雪。（女兒想添個弟妹？）女兒沒有意見，生多一個可以讓她有個伴，多一個玩具」。林峯表示當爸後體會到做父母一點都不簡單，「現在小孩的功課很難，我教女兒做功課都要查字典，為女兒報考學校面試，好像自己拍戲面試」。

李丞責：滑雪行山要小心

李丞責大派蛇年錦囊，因容易有腸胃感染、皮膚病、手足口病等問題，建議大家特別注意飲食和健康。9月要留意災星位置，東北地方有崩山裂地之象，跟地震和山泥傾瀉有關，可能影響交通，滑雪、行山都要小心，很多流傳指日本問題多，但他認為韓國問題較多，其次就是日本北海道。娛樂圈則是蛻變一年，代表機會新開始，有利獎項、名譽、辦大型演唱會，影壇則會去舊迎新，很多新人、新面孔登場，也會受歡迎。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕堪輿學家李丞責 林峯

上 / 下一篇新聞