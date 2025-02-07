感激古天樂造就爭金像影帝 林峯心急追B 盼明年一家四口滑雪

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

林峯表示定會聽從李丞責所言，注意健康及養好身體，因前晚剛外遊回港，踏入家門時打了個噴嚏拉傷腰，笑言可能身在內地的太太和4歲女兒Luna掛住他。林峯稱踏入蛇年有很多工作計劃，下周先拍攝一部電影，也有目標今年內推出3首新歌，下月便投入為5月紅館演唱會做準備，他笑言：「除了勁歌熱舞，濕身也少不了，我本身都大汗！」

努力拍好每部戲報恩

問到《九龍城寨之圍城》何時開拍前傳及續集？林峯表示正等待導演鄭保瑞安排。對於老闆古天樂報名角逐香港電影金像獎時，自己刻意報爭最佳男配角，造就林峯爭影帝？林峯對此感謝老闆一直的照顧和信任，一定會繼續努力拍好每部戲報恩。獲提拔會否增添壓力？他說沒有，但會提醒自己做好本分，希望得到觀眾支持。

本月14日情人節，寵妻的林峯透露到時要在工作中度過，所以早前與太太張馨月逛商場買禮物，農曆新年期間又帶妻女跟香港的親友拜年，再陪太太到其家鄉江蘇跟親友見面。有否追蛇B計劃？林峯笑稱未必趕得切，但會盡力，「農曆新年前帶妻女去日本滑雪，女兒初學滑雪已愛上這項運動，希望明年可以一家四口去滑雪。（女兒想添個弟妹？）女兒沒有意見，生多一個可以讓她有個伴，多一個玩具」。林峯表示當爸後體會到做父母一點都不簡單，「現在小孩的功課很難，我教女兒做功課都要查字典，為女兒報考學校面試，好像自己拍戲面試」。

李丞責：滑雪行山要小心

李丞責大派蛇年錦囊，因容易有腸胃感染、皮膚病、手足口病等問題，建議大家特別注意飲食和健康。9月要留意災星位置，東北地方有崩山裂地之象，跟地震和山泥傾瀉有關，可能影響交通，滑雪、行山都要小心，很多流傳指日本問題多，但他認為韓國問題較多，其次就是日本北海道。娛樂圈則是蛻變一年，代表機會新開始，有利獎項、名譽、辦大型演唱會，影壇則會去舊迎新，很多新人、新面孔登場，也會受歡迎。

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