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娛樂

《神奇4俠：英雄第一步》預告曝光

【明報專訊】《神奇4俠》先後兩度以不同陣容重拍，最新版本重返Marvel超級英雄片陣營，取名《神奇4俠：英雄第一步》（The Fantastic Four: First Steps），將於今年7月23日在港上映，比美國提早兩天開畫。新版本由《最後生還者》佩特羅帕斯卡（Pedro Pascal）、《職業特工隊》系列雲妮莎卻比（ Vanessa Kirby）、《大熊餐廳》艾邦摩斯巴拉赫（Ebon Moss-Bachrach）及《怪奇物語4》祖瑟夫奎因（Joseph Quinn）主演，4人分別扮演神奇先生、隱形女俠、石頭人和霹靂火。據報《猛火爆》尊麥高維治（John Malkovich）、《創造安娜》茱莉亞嘉納（Julia Garner）及《第一凶兆》拉夫恩利臣（Ralph Ineson）亦參與演出，並由Marvel劇《溫黛與幻視》的麥錫文（Matt Shakman）執導，首條預告片前日曝光，可見到神奇4俠全員以團隊制服出動，齊心捍衛地球，對抗前所未見以吞食星球吸取力量的強敵「殲滅者」及其手下「銀魔」。

《神奇4俠》2005及2007年先後上映兩集，當時由20世紀霍士發行，並由《頭號殺姬》艾恩古福特（Ioan Gruffudd）演神奇先生，隱形女俠、霹靂火與石頭人3個角色，分別由《罪惡城》謝茜嘉艾芭（Jessica Alba）、《美國隊長》基斯伊雲斯（Chris Evans）及《美國怪談》米高查格斯（Michael Chiklis）飾演。2015年重拍版本換了全新演員陣容，包括「神奇先生」邁爾斯泰勒（​Miles Teller）、「隱形女俠」琦瑪拉（Kate Mara）、「霹靂火」米高佐敦（Michael B. Jordan）及「石頭人」占美比爾（Jamie Bell），不過成績未如理想，全球收1.67億美元。《神奇4俠：英雄第一步》則首度回歸Marvel電影宇宙。

相關字詞﹕祖瑟夫奎因 艾邦摩斯巴拉赫 雲妮莎卻比 佩特羅帕斯卡 神奇4俠：英雄第一步

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