《神奇4俠：英雄第一步》預告曝光

【明報專訊】《神奇4俠》先後兩度以不同陣容重拍，最新版本重返Marvel超級英雄片陣營，取名《神奇4俠：英雄第一步》（The Fantastic Four: First Steps），將於今年7月23日在港上映，比美國提早兩天開畫。新版本由《最後生還者》佩特羅帕斯卡（Pedro Pascal）、《職業特工隊》系列雲妮莎卻比（ Vanessa Kirby）、《大熊餐廳》艾邦摩斯巴拉赫（Ebon Moss-Bachrach）及《怪奇物語4》祖瑟夫奎因（Joseph Quinn）主演，4人分別扮演神奇先生、隱形女俠、石頭人和霹靂火。據報《猛火爆》尊麥高維治（John Malkovich）、《創造安娜》茱莉亞嘉納（Julia Garner）及《第一凶兆》拉夫恩利臣（Ralph Ineson）亦參與演出，並由Marvel劇《溫黛與幻視》的麥錫文（Matt Shakman）執導，首條預告片前日曝光，可見到神奇4俠全員以團隊制服出動，齊心捍衛地球，對抗前所未見以吞食星球吸取力量的強敵「殲滅者」及其手下「銀魔」。