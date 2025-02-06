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娛樂

【娛樂場】《臥底旅行團4.0》 阿正妹頭荒山野嶺「鴛鴦浴」

【明報專訊】《臥底旅行團》系列由2014年有線電視娛樂台開始，到去年HOY TV播第三季，深受觀眾喜愛，是王牌節目。元祖級主持李尚正（阿正）與盧頌恩（妹頭）更成為台柱，他們化身「臥底」參加免費或99元團費的內地廉價團，上輯更衝出亞洲，參加東歐8天團；經歷多年「臥底」任務，二人身分已難以掩藏，不過透過跟團過程中的啜核騎呢趣事與搞笑互動，仍受觀眾追捧。

妹頭無得食叫苦連天

「王牌臥底」阿正與妹頭於新一輯《臥底旅行團4.0》提升任務難度，「伏」線愈走愈遠，續潛入未經「臥底」開拓的內地長短線和亞洲團外，還遠赴巴黎，在各地發掘各種出其不意旅遊陷阱，呈現跟團實况。

阿正和妹頭首團潛入從化兩天團，在荒山野嶺住一晚，為食又愛購物的妹頭叫苦連連，因為去到服務站竟然找不到食物，唯有待旅行車到中途站讓乘客去洗手間時，把握機會在附近的便利店買零食。妹頭為節目再出絕招水著上陣，首團便跟阿正「鴛鴦浴」。

之後參加內蒙古山西6天團，阿正與妹頭在零預備下撞入購物基地，阿正與團友熱情慫恿妹頭購物。二人隨隊去到逾千年歷史古蹟景點，除要排隊接近壯觀景色，登頂之路還步步觸目驚心。

阿正盡力守護妹頭荷包

韓國是不少港人熱愛的旅遊地點，阿正和妹頭參加韓國3日旅行團，展開充滿驚喜的冒險，他們隨團到經典韓劇《冬季戀歌》取景地南怡島感受醉人浪漫美景，阿正化身龍友為妹頭拍創意打卡照，自娛的二人玩得投入為旁觀者帶來歡樂。之後到訪觀光熱點明洞，美食購物引誘不斷，阿正竭盡所能守護妹頭和團友荷包，場面搞笑。

除韓國之旅，阿正與妹頭還參加了很多不同形式、趣味十足的旅行團，包括江西、龍南玻璃橋、成都熊貓團和星馬榴槤團等。兩名臥底為更貼地探索一個城市的文化，今次更飛去法國參加巴黎當地旅行團，二人向粉絲保證，《臥底旅行團4.0》跟以往風格不同，一定有驚喜。

《臥底旅行團4.0》 2月9日起 逢周日晚9時 HOY TV（77台）播映

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