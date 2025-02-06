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娛樂

洪嘉豪無同蘇雅琳拜年 黃正宜求桃花運恨脫單

【明報專訊】洪嘉豪和黃正宜（阿正）前晚年初七出席手機活動，前者表示放了10多日年假，因爸爸去了旅行避年，加上宅男性格，整個假期留家作歌。33歲的他是否怕被親友追問拍拖或催婚？洪嘉豪說：「不怕，從來都冇人問過，不會有人催我，可能大家不是太關心我，連媽媽和外婆都冇問。」

可有去緋聞女友蘇雅琳（Ivy So）家中拜年？他說：「冇去過朋友屋企拜年，我想去踢波，但約不到波友。」蛇年可希望行桃花運覓另一半？洪嘉豪盼行桃花運旺人緣，找女朋友看緣分。會否覺得Ivy So條件很好？他說：「上次都回應了，我們是普通朋友，真的不會，這方面冇得強求，隨緣啦！」

洪嘉豪預告3月推出的新歌很犀利，可會比被指與Ivy So的定情歌《黑玻璃》更犀利？洪嘉豪說：「唔同嘅犀利，《黑玻璃》多人翻唱好犀利，今次係創作上嘅犀利，請大家拭『耳』以待。」

阿正笑稱洪嘉豪最勁的女仔朋友就是她，又說全香港人都知她想行桃花運識男友，早日脫單，全香港人都為她集氣。她稱自己的致富密碼是每年年初一開工，農曆新年期間都是約朋友食飯，可惜「6膠」成員太忙，暫未能約到。可有計劃到日本旅行？阿正說：「暫時不會，2月太忙，可能3月先去。（是否驚感染流感？）咁又唔係，純粹怕凍。」

記者：林祖傑

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