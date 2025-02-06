女星暗交6富豪 口疏吳家樂無追問 戴耀明年中約滿無綫 憂不夠騷

同場無綫藝員戴耀明因沒劇拍，演出機會少，為生計去年被影到在茶餐廳工作，身兼侍應、洗碗及倒垃圾。他表示報道出街後，多了人找他工作，包括登台、剪綵等，不過理想是做演員，透露與無綫合約今年中屆滿，公司未找他談續約。是否打定輸數無綫不與他續約？戴耀明否認，「不是，我工作量少了，擔心6月約滿前不夠騷，希望多些導演和監製找我演出」。約滿後會否轉戰內地發展？他說：「內地現在資源不充裕，網絡大電影都沒有，現在興用手機拍攝，時間趕又人工低。目前沒有任何計劃，順其自然，都是希望多拍無綫劇。」有否向公司反映？戴耀明謂：「新聞出街後就會知，之前藝員部有聯絡我，都好好，問我可需要幫忙，我話少工作，對方話會處理，不過至今未收到拍劇通知。」

記者：柯美

攝影：劉永銳

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