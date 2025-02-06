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娛樂

姜皓文殷寧憶拍賀歲片辛酸淚灑首映 炎明熹現身撐「爸爸」 祝票房大賣

殷寧憶新戲拍攝點滴落淚 心痛男主角姜皓文開工冇化妝師
林盛斌讚大女男友斯文靚仔 首見面先旨聲明禁做古怪事

【明報專訊】姜皓文主演兼與太太殷寧聯合監製賀歲片《哈哈哈新年喜戲》前晚在觀塘舉行首映禮，傳因續約問題遭無綫「雪藏」大半年的炎明熹應姜皓文邀請捧場。炎明熹與姜皓文在無綫劇《青春本我》演父女，特別前來撐「爸爸」，祝票房大賣。姜皓文稱「女兒」好有心，關於炎明熹的前途問題，相信對方自有想法，沒給意見。殷寧回想拍賀歲片獲不少朋友幫忙感觸落淚，姜皓文亦眼濕濕，夫妻心痛彼此，稱十分艱辛走到這一步。

記者：柯美

攝影：劉永銳

姜皓文、陳靜、李燦琛與林盛斌（Bob）等出席主演賀歲片《哈哈哈新年喜戲》首映，一班演員與現場觀眾玩放紙飛機鬥遠遊戲，Bob睇小觀眾說：「超越到，我畀1000元你。」結果觀眾勝出，他即縮沙改口說：「是1000日圓。」

炎明熹（Gigi）現身捧場成焦點，她說現場好熱鬧：「祝大家身體健康、新年快樂，祝『黑爸』電影票房大賣。今次是我第一次睇賀歲片，大家一齊入去好好享受。」

姜皓文與太太殷寧一身紅衣襯到絕，殷寧爆老公緊張失眠，揀穿什麼服裝都很緊張，自嘲夫婦像戲院售票員及帶位員。姜皓文對票房沒期待亦不擔心，因觀眾口味不同，今年有多部賀歲片，可以有不同選擇是好事，希望百花齊放。殷寧表示看打戲有古天樂的《臨時決鬥》，看賭錢有《祥賭必贏》和《麻雀女王追男仔》，看溫情喜劇有他們的《哈哈哈新年喜戲》。

殷寧愧對丈夫 無化妝師無車接送

古天樂笑稱《臨時決鬥》票房破億派胡子彤著T-back泳褲，問姜皓文會否派「福利」？他稱若《哈哈哈新年喜戲》有好成績，首先分紅給工作人員，他派什麼「福利」再想，著T-back泳褲沒問題，「你夠膽睇，我夠膽著」。

至於收幾多票房先著？殷寧不敢講，說今年賀歲票房總收入較去年同期下跌很多，戲院又愈來愈少，能吸引觀眾入戲院才最重要，自言愧對和心痛老公，因製作費有限，大部分用在製作上，未能為老公提供化妝師，亦沒專車接送，慳得就慳。

姜皓文說未收片酬，「無所謂，我未做過監製，很想嘗試」。身兼演員和監製是否收兩份人工？他笑言：「都想，收一封利市就算，不為掙錢而做，最重要作品出來效果好。」

姜讚Gigi乖女 主動提出幫手

姜皓文邀請「女兒」Gigi看戲，透露有跟對方保持聯絡，「一早約了，她很有心，話要來睇戲，還說『爸爸』需要什麼幫手跟她說，原本陳煒都出席，但要開工未能到場」。

有否關心Gigi前途？姜皓文說：「關心唔到太多，佢有自己想法，只以好朋友身分傾吓偈」。有沒有給意見？姜皓文說沒有：「我的意見唔知有冇用，希望佢好，Gigi好乖，有很多歌迷支持她。」

殷寧感謝各方好友支持才行到這晚首映，「在100日拍攝期間發生的事和經歷，一步一驚心，可以多拍一部電影，幸獲很多人熱心幫助。」她一時感觸落淚，在旁的姜皓文亦眼濕濕，殷寧解釋因夫妻互相心痛，行到這步很艱辛。

Bob讚16歲大女男友斯文靚仔

Bob日前在社交網表示16歲大女林霏兒帶男友回家見家長，否認呷醋，表示女兒一早已說男友會來拜年，又讚對方：「斯文、好乖、靚仔，帶很多東西來拜年。」在旁的李璨琛問：「他樣貌似我初出道拍《香港製造》怎辦？」Bob笑說：「會沒心機出席這晚首映。」Bob表示沒有跟女兒的男友約法三章，只嚴肅跟對方說要乖乖哋，不要做出古靈精怪事，要有責任感，「我還叫他們去玩，參觀屋企，入女兒房沒問題，但不可關門」。

兩女之父李璨琛不擔心女兒將來早拍拖，「無得驚，女大女世界。我當年十四五歲已帶女友回家見父母，當年很單純，真的拍吓拖，食吓飯」。大女李元元日前在家不慎撞崩牙，他稱看到女兒牙肉爆開，血流如注，真的很驚，不過錯有錯着，原本歪的牙齒撞返正，連隔籬那隻牙也長出來。

陳靜不介意相睇 期待真命天子

單身的陳靜被問可想生小孩，Bob即說介紹筍盤給她認識。陳靜表示生肖屬蛇，今年犯太歲，最近很多堪輿學家贈言，說會出現正桃花，要多留意，令她期待真命天子出現。她的擇偶條件要有男子氣概、善良和單身，「若Bob有介紹，不介意相睇，人一世物一世，單身才有相睇權利，還可將經驗放在戲中」。金牌媒人Bob被問胡定欣的醫生男友是否由他介紹？他笑而不語，叫大家問胡定欣。

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