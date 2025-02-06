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娛樂

朱敏瀚遊日要求食生蠔 陳瀅周嘉洛餐後屙嘔發燒

陳瀅周嘉洛遊日食生蠔後發燒不適 朱敏瀚強調與他無關

【明報專訊】周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚、麥美恩、曹永廉和車婉婉等合演無綫新劇《痞子無間道》下周一（10日）首播，昨日以古裝造型到商場宣傳，王灝兒（JW）在日本旅行缺席，由她的人形紙牌代替。周嘉洛與朱敏瀚舞獅出場，韋家雄扮財神派禮物，炒熱全場氣氛。

陳瀅呻全程當司機

周嘉洛、陳瀅和朱敏瀚農曆新年聯同友人到日本工作順便遊玩，JW因想滑雪沒同行。策劃行程的陳瀅埋怨朱敏瀚要求吃生蠔，令她與周嘉洛不適，「好彩臨回程才病發，感覺好疲倦，少許發燒和屙嘔，在飛機上很不舒服，回港後已沒大礙」。陳瀅稱出發前有留意日本流感肆虐，帶備口罩、藥物和維他命C傍身，有雪地駕車經驗的她全程當司機，大呻：「雖然行程沒有吵架，但駕駛長途車時，他倆睡覺沒理我，我也很累，好想睡，有少少忟憎。」

周嘉洛吃生蠔後不適，自爆遊日期間腸胃不暢通，「去到日本起初兩日大便不多，個肚谷住，不算便秘。吃完生蠔後，有少少發燒，想嘔又嘔不出，幸回港後腸胃終於暢通沒事」。將來找女友是否要似陳瀅懂計劃行程？他笑說：「直頭要啦！」

朱食太飽消化不良

朱敏瀚稱日本之行也有不適，懷疑吃拉麵和餃子出事，認為與生蠔無關，「因吃得太多，試過一日4小時內食4餐，陳瀅自知腸胃不好，就不應跟我食生蠔，應量力而為，對她絕對沒內疚」。他早前被發現與張振朗和女友楊偲泳行年宵花市，被笑是電燈膽，朱敏瀚解釋當日與母親同行，與張振朗一家人吃團年飯，行花市主要想揀桃花，「習慣每年買桃花回家，今年想親手揀，買桃花不一定為姻緣，想催旺人緣。今年想學張振朗，以視帝為奮鬥目標」。

麥美恩認擺許文軒上枱

麥美恩跨年工作由農曆年廿九忙到年初四，雖少休息，但周圍見人大派開工利市好開心，恨早日出嫁派雙封利市。她之前在無綫頒獎禮稱若緋聞男友許文軒奪最佳男主持，會公布有關她下半生好消息，最終許文軒落敗。她承認擺男方上枱，「因許文軒落敗，不好意思，大家可能要等多一年才能公布，希望他今年再爭氣。不怕被網民指隨口亂說，也不是第一次，都係為製造話題，大家開心便算」。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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