小S承認大S骨灰平安到家 稱胞姊喜歡低調 不辦告別式

娛樂組

大S在日本病逝，遺體已在當地火化。之前傳她的現任丈夫具俊曄會在今日抱愛妻骨灰罈與小S一同回台，並安排大S的靈堂設於台北市龍巖民權會館。曾有指S媽黃春梅前日率先回台，大批傳媒在機場等候，一直等不到S媽，近傍晚小S經理人發聲明，強調為避免大家在機場長時間等候、辛苦奔波，若有後續安排會另行通知，大S家人回台時間不對外公開。

《自由時報》昨影到大S骨灰由私人包機運回台灣，稱大S全家人陪同回台，報道指具俊曄與數名親友先上車，身旁有其他人幫忙用雨傘遮擋，看到有親友拿着一些公仔及行李上車。上車後，有一組人緊接上車，疑似是小S與丈夫許雅鈞，不過雨傘擋得太密，身分無法確定。

大S遺言叮囑大家不要落淚

大S骨灰抵台後，大批傳媒趕往台北市龍巖民權會館等候，有指大S骨灰直接送回家中。小S透過經理人發出聲明：「感謝各位媒體朋友，在如此寒冷的天氣，等待熙媛回來，她已平安到家，相信此刻她已在天上開開心心、無憂無慮！我們不會幫熙媛辦告別式，因為她一向都是喜歡低調的人，若思念她，就放在心中吧！我們全家感激你對熙媛的愛。」大S生前曾豁達談論生死，把每一天當作最後一天度過，並多次跟好友們交代遺言，叮囑將來告別式上必定要做3件事，其中一點是希望大家千萬不要落淚。

S媽「白頭人送黑頭人」，心中悲痛難以想像，有網民發現她悄悄刪除和女婿具俊曄比心的合照，facebook頁面顯示：「會發生此情况，通常是因為擁有者僅與一小群用戶分享內容、變更了分享對象，或是刪除了內容。」此舉令人心酸。

好友不懂安慰 擔憂具俊曄狀况

韓國知名時裝設計師李相奉前日在社交平台發文透露具俊曄近况，表示知道大S的死訊後難以置信，立即傳信息給具俊曄問：「要堅強……這是真的嗎？」具俊曄深夜才簡短回覆︰「我會盡力。」李相奉送上安慰。他非常擔憂具俊曄狀况，「他現在可能已經瘋了，應該還沒辦法冷靜下來，想到他接下來要面對的痛苦，我真的很擔心，以他這麼敏感細膩的性格，不知道該怎麼承受。俊曄！此刻我連一句像樣的安慰都說不出口，只能告訴你『一定要振作起來』」。

王偉忠老婆貼最後合照悼大S

大S離世前在台灣最後一次露面是上月25日與具俊曄出席王偉忠女兒歸寧宴，王偉忠老婆林慧晶上載與大S和具俊曄最後合照，寫道：「親愛的，我最愛看你笑，甜美無比。真的好捨不得你，但我相信我們總會再相遇。你的美麗、你的俠義，善良，都是最美好的回憶。Love you forever。」還有大S與具俊曄坐在台下的甜笑合照。

張穎穎嘲舊愛汪小菲扮情深

大S前夫汪小菲日前由泰國到台灣，神情哀傷兼哭腫雙眼現身機場時向傳媒說︰「請你們多說她一些好話。」又一臉落寞冒雨從大S家方向回寓所。他在社交平台重溫昔日夫妻節目影片，留言︰「老婆，我好想你」、「死的應該是我」。他的表現引起網民負評。

汪小菲舊張穎穎發長文嘲他「立深情人設」，替大S抱不平：「他拿她的離世給他立人設，這就是所有人眼中的愛。實則所有的苦難都是他帶來的，傷害她最深的人竟然飛速漲粉，深愛她的家人朋友沒有一個公開露面，而傷她最深的他已經演了一齣又一齣的苦情戲。」