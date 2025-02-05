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娛樂

【開箱】《暗夜情報員2》 動作可觀犯駁多 整體不及首季

【明報專訊】《暗夜情報員》（The Night Agent）兩年前在影視串流平台Netflix上架，無論台前幕後均名氣一般，卻爆冷跑出，成為Netflix史上最高收視節目第6位。第2季上月23日首播，上架4天錄得1390萬觀看次數，隨即在英語節目收視榜登頂。上季講述主角揪出白宮內鬼，解決總統遭暗殺的危機，劇情犯駁之處不少，但節奏明快，動作連場，讓觀衆無暇細想當中缺點；第2季犯駁依然，而且比上季更多，架構更大更有野心，牽涉恐襲及其他國家，但劇本不及上季，堆砌驚險橋段，卻顯得拖拖拉拉，幸動作場面算保持水準。

拍檔曼谷被殺 返美追查真兇

《暗夜情報員》首季講述在白宮負責夜間接聽特工緊急求助電話的聯邦密探Peter，接到姨媽姨丈遭殺害的Rose來電求救，在保護Rose的過程中，兩人感情滋長，並查出白宮內鬼及瓦解暗殺總統陰謀。上季尾聲，總統向Peter揭開其父成為雙面間諜之前遇害的真相，並正式聘用他成為暗夜行動特工，結局是他接受了新任務，並與Rose話別。第2季開始的時間軸承接上季結尾10個月後，Catherine成為Peter的直屬上司，派他到曼谷，跟資深特工Alice拍檔，追蹤內鬼Warren的過程中，兩人遭伏擊，Alice殉職。Peter認為行動中有內鬼，於是私下調查，而且不再向Catherine報告行蹤。正在加州AI市場公司工作並接受心理治療的Rose，接到陌生男子來電說Peter遇到麻煩，Rose聯絡不上對方，卻憑其電腦天賦查到Peter身處紐約，結果比Catherine更快一步找到他的下落。後者為了查出Alice遇害真相，跟蹤Warren來到紐約，發現他企圖帶兒子離開美國，於是捉拿他，並審問出Warren在曼谷出售的情報與一項名為毛地黃的化武實驗計劃有關。第2季另一條主線是伊朗駐聯合國大使館的助理Noor，為了幫助弟弟及母親逃到美國，暗地出售情報給美國特工；以及小國獨裁者Viktor在囚海牙，其子Tomas設法營救，外甥Markus則策動化武恐襲計劃。

女主角精通電腦更似新一代特工

對比上季只集中在美國內政及陰謀，第2季的野心要大得多，遠赴泰國，又講及小國獨裁者，還有恐襲、販賣情報左右總統選舉的私人中介等。然而劇本構思不夠慎密，漏洞自然更多；譬如把伊朗駐聯合國大使館新任保安主管Javad寫得太無能，不但被Noor的美色所迷，一直毫無防範；會覺得來使館晚宴當侍應的Peter可疑，扣留審問，但後者三兩下手勢便逃脫。到Javad親自出馬追捕對方，由馬路打到落地鐵卻一直處於下風，回到使館還被愛女深切的駐聯合國大使Mansuri亂耍。Peter派員到伊朗接Noor的母親及弟弟赴美，後者臨場「扭計」不願離開，折騰一輪終於肯走，當被軍人截停，又再次三心兩意，均有「揾戲來做」之感，尤其為鋪陳Noor感受騙，而弟弟必須「被犧牲」，類似劇情一而再出現，自然會拖慢節奏。幸動作場面不缺，跟上季一樣，首集開始不久已有追蹤截擊戲碼，類似動作戲每集都有，整體而言卻不及上季。

獨裁者一家的支線，也有「揾戲來做」之感；Tomas年幼已被父親Viktor送到英國讀書，也不認同父親的所作所為，但為什麽後來想取得父親認同並拯救他，然後參與Markus的化武計劃？當Rose勸告他化武的威力，Tomas又可瞬間轉軚，改為想拯救她和被勒索製毒的化學博士Cole？最後Tomas被Markus所殺，自然難寄予同情。另外，編劇對父子關係之間的榮耀與屈辱有所落墨，Peter和亡父及Tomas與Viktor都花了一點篇幅，但效果不彰。Peter為了救Rose數度犯禁，彷彿保護她才是終極任務，算是此劇較柔情的部分。其實聰明冷靜又是電腦天才的Rose，才是新一代特工的楷模，Catherine就很欣賞她，未知正拍攝的第3季，可會給這角色多發揮。

相關字詞﹕開箱 影視串流平台Netflix 暗夜情報員2

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