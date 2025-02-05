明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

新片伙吳彥祖主演 周五開畫 關繼威打手印 40年舊拍檔撐場

【明報專訊】憑《奇異女俠玩救宇宙》贏得奧斯卡最佳男配角的關繼威，伙拍《西城故事》亞莉安娜黛博斯（Ariana DeBose）、吳彥祖主演動作新片《Love Hurts》，將於周五（7日）在美國開畫，也是他贏得金像獎後首部主演電影。關繼威前日出席在中國劇院舉行的打手印儀式，40年前跟他合演過《小靈精》的舊拍檔如佐斯布連（Josh Brolin）、嘉莉格連（Kerri Green），編劇基斯哥倫布（Chris Columbus），以及《奇》片導演關家永和丹尼爾施奈特（Daniel Scheinert）等均現身以示支持。

《Love Hurts》講述一名地產經紀讓有過節的昔日殺手拍檔聯繫上，他同時受到犯罪集團首領的兄弟追擊。片中扮演殺手的關繼威和亞莉安娜黛博斯，以及飾演犯罪集團首領的吳彥祖前日出席首映禮。關繼威表示本不打算接演《Love Hurts》，因自覺沒當動作片主角的本錢，「這角色應該是寫給像積遜史達咸（Jason Statham）這樣的演員吧。一直覺得動作演員就要長得像狄維莊遜（Dwayne Johnson）、史泰龍（Sylvester Stallone）或阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）。我不認為任何長得像我的人能勝任此角色」。後來發掘他入行的金像導演史匹堡（Steven Spielberg）說服了他，鼓勵他接拍。關繼威表示在奧斯卡贏得男配角獎後有點焦慮，怕會失望，所以選擇下部電影時猶豫不決。後來《Love Hurts》劇組展示以他為主角的幻燈片，關繼威開始有了不同角度，「他們就是要創作不一樣的動作片英雄，而不是要過去幾十年常看到的類型吧」。

相關字詞﹕史匹堡 亞莉安娜黛博斯 關繼威 吳彥祖

上 / 下一篇新聞