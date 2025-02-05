岡田准一演古裝《魷魚》兼監製武指 Netflix日韓劇曬冷 蘇志燮李浚赫扮黑幫兄弟

一連兩季Netflix韓劇《魷魚遊戲》播畢後，全球觀眾引頸以待第3季結局之餘，其實還有大量新劇值得期待，本月14日先以崔宇植及朴寶英合演的愛情劇《我們的浪漫電影》陪粉絲共度情人節，最新預告片昨日曝光，二人在飄雪中談情擁吻，感覺動人。

IU朴寶劍新劇下月7日首播

IU與朴寶劍主演《苦盡柑來遇見你》將於3月7日接棒；金宇彬和秀智繼《任意依戀》後再度合作的《Genie, Make a Wish》（前譯：都會實現嗎），則在第2季上架。

繼《醫法刑事》後，蘇志燮相隔3年終有新劇《無赦之仇》在夏季面世，故事改編自同名網絡漫畫，講述他扮演的黑幫第二把交椅，本已金盆洗手，直至胞弟遇害，他決定重出江湖復仇。從預告片段可見，蘇志燮穿著黑色西裝，配合凌厲眼神，震懾人心。值得一提的是，新劇結集《我的完美秘書》李浚赫和《玉氏夫人傳》秋英宇兩部高收視韓劇「男神」，令人期待。

至於其他新劇包括朴志訓續演《弱美男英雄Class 2》、申敏兒與朴海秀合演《惡緣》、李宰旭擔正的《吞金》，以及全度妍和金高銀合作的《認罪之罪》等，都會陸續上架。

柳俊烈新片首季推出

電影方面，宋仲基擔綱《愁城波哥大》剛於Netflix首播，《屍殺列車》延尚昊執導、《羅馬》金像導演阿方索克朗（Alfonso Cuaron）監製驚慄片《來自誰的啟示》亦在第一季推出，講述柳俊烈飾演小鎮牧師，發現到教會崇拜的信徒是綁架其子的犯人。

《格殺福順》導演新片第3季上架

《格殺福順》導演卞成賢擔任編劇的外傳作品《Mantis》，請來任時完扮演超級殺手，將於第3季上架；至於卞成賢執導的劫機片《Good News》，則在年底壓軸登場。

Netflix昨日亦首度公開《正體：真面目》藤井道人執導、改編自直木獎得獎小說作家今村翔吾的古裝日劇《武士生死鬥》演員陣容和造型照，此劇由岡田准一兼任監製、動作指導及主角，故事以明治11年的京都天龍寺為背景，講述292名參賽者為了贏取巨額獎金，必須搶走競爭對手的木牌，最後平安抵達東京終點為優勝者。岡田飾演愁二郎為了籌錢替妻子（吉岡里帆飾）和兒子治病，被迫參與比賽。

除了岡田准一外，同日公開14位演員名單，包括憑《正體：真面目》贏得報知電影獎最佳女配角的吉岡里帆，還有二宮和也、山田孝之、染谷將太、玉木宏、伊藤英明、東出昌大及清原果耶等，陣容鼎盛。二宮和也接受日媒訪問時稱，當他收到製作方邀約時，忍不住高呼：「岡田准一擔任監製？代表戲中出現大量激烈的動作戲嗎？幸好他安慰我說，只需好好念對白，毋須參與打架，我就放心接拍了。」《武士生死鬥》定於11月首播。