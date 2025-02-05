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娛樂

【娛樂場】內地劇《清明上河圖密碼》 宋朝福爾摩斯舉家出動破奇案

【明報專訊】內地劇《清明上河圖密碼》改編冶文彪同名小說，由《狂飆》張頌文與《捉妖記》白百何主演，近日在myTV SUPER上架。劇組以一比一還原宋代畫家張擇端《清明上河圖》場景，展現汴梁城的熱鬧光景，連畫中的虹橋、腳店、打鐵花等都完美復刻，又還原圖中824名人物。團隊搭實景拍攝，除搭建了一座城，畫中許多場景，按比例3D還原，將《清明上河圖》化為真實，讓宋朝市井繁華栩栩如生帶到觀眾眼前，如置身畫境。

《清明上河圖密碼》去年底在內地首播，評價好壞參半，有讚劇中服裝、化妝與道具還原度很高，懸疑又搞笑，對張頌文演搞笑角色感驚喜。不過有些觀眾不收貨，表示張頌文與白百何的演技也救不了此劇，看不到一半忍不住棄劇。

網民不滿劇情跟原著出入大

《清明上河圖密碼》在豆瓣評分6.4，有指張頌文飾演的趙不尤在原著小說是深思熟慮的偵探，劇中將角色設定為怕老婆以增加娛樂性，變得輕浮。有網民稱電視劇版跟小說情節有很大改動，邏輯破案變了湊巧有線索，未能滿足懸疑故事愛好者。

故事講述在北宋時期的汴梁城，趙不尤（張頌文飾）與弟妹和老婆溫悅（白百何飾）性格截然不同的一家五口住在雀兒巷，趙本是大理寺最低級的貼書小吏，想過平淡生活，妻子則希望能買地建大屋，奈何老公只是最底層員工，似乎出頭無望，一家人雖時常爭吵，其實相處樂也融融。

邊破案邊解決家庭問題

一次意外事件使趙家捲入轟動一時的梅船大案。看似窩囊的趙不尤表面上是一名貼書小吏，實際上是大理寺的神探，擁過人洞察力和智慧，其家人也各展所長，共同追尋真相，他們在《清明上河圖》中的馬匹、商販和轎子等細節中找到破案線索，並在神秘的畫卷世界中面對各種意想不到的挑戰。每一件離奇事件都使人膽戰心驚，包括祥瑞浮屍、帽妖吸魂、墳場科考和紅綢飛屍案。

隨着破解一樁樁案件，趙家展開一邊破案一邊解決家庭問題的奇妙旅程，其間各自成長。最後他們共同努力揭露惡人的虛偽與惡行，打破市場壟斷和仕途不明的混亂局面，保護了趙家的幸福同時，也維護了汴梁城百姓的安寧，讓一家人重新認識和接受彼此。

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