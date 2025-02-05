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娛樂

自我增值成多功能藝人 黃智雯學跳鋼管化身「蛇」蠍美人

【明報專訊】黃智雯龍年離開效力16年的無綫，發展自己喜歡的工作，形容是「自由放飛」，不止身心靈變健康，人也開心了，除演出舞台劇，又嘗試主持網上節目和參與慈善探訪。她認為一年蜜月期已過，正式踏入衝刺期，化身「蛇」蠍美人，跳蛇舞賀蛇年，新一年目標，挑戰學跳鋼管舞和Tango，增值成多功能藝人。

記者：林祖傑

成人妻年多的黃智雯訂立蛇年為工作衝刺期，生B方面抱隨緣態度，「玩住胡杏兒嗰啲先，睇到佢搞到一頭煙咁樣，有啲想諗吓先」。她表示與老公都不是傳統的人，婚後的農曆新年和單身沒什麼分別，「揮春都是象徵式貼一張，連全盒都冇擺，因為養狗後，已沒有人來我家作客，不過都會換新牀單，依舊準備好自己的紅色內衣褲，去年開始派雙封利市，要準備兩倍利市錢，都派得好開心 」。

學放慢節奏生活 不逼自己埋牆角

黃智雯透露去年離巢後，初段工作量減少，有點不習慣，要經歷一段適應期，之後開始懂得享受放慢節奏生活，「以前壓力在於體能及精神上，現在源於自己，因為不想退步，熱切期待有能突破自己的工作或打破常規的角色」。

黃智雯表示現在會多花時間運動，做些令自己放鬆的事情，不再如以往般，像一隻馬衝衝衝，認為演員心理質素很緊要，以往經常逼自己埋牆角，現在既然有時間，內外都可以先準備好，再做好工作。

拒找老公當舞伴 嫌手腳不協調

至於蛇年新動向，黃智雯表示將會重演兩年前的舞台劇《薄伽梵歌》，今次與新拍檔合作，十分期待，亦會繼續主持網上節目發放正能量，談夢想和開心的題材。學舞多年的她考慮拍跳舞片大展舞技，「想發掘一些另類舞種，新一年目標，想學跳鋼管舞和Tango」。

黃智雯笑稱不會找老公當舞伴，「他的手腳不協調，和熟人跳舞會好想笑，我笑點比較低，不想忍笑，跳Tango個樣要比較cool，之前接受過一些街頭跳舞challenge，亦有不同的YouTuber或界別邀請合作，希望能擦出新火花」。

嘆無緣跟甄子丹對打

離巢後黃智雯有機會跳入大銀幕，客串甄子丹監製兼自導自演的電影《誤判》，片中演律師的她大嘆：「可惜只得一場戲，我都想有動作戲，真的很失望，冇得跟甄子丹學嘢！」她表示除希望參演多些電影，若電視劇有適合劇本，無論什麼平台也樂意演出。說到效力無綫16年，始終未能一登視后寶座，黃智雯說：「未有因此而感到遺憾，雖然離開了公司，但只要我一日有演戲，都是長途戰，會視為一個目標。」

場地提供：The House

髮型：Terrence Chan @HoLA

化妝：諺瞳．小白

服裝：MAX&Co.

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