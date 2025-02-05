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娛樂

相隔12年開棟篤笑 鄒凱光唱好女人自揭弱點

【明報專訊】鄒凱光（灘叔）相隔12年再開個人棟篤笑《男性的弱點》，3月22、23日假旺角麥花臣場館舉行，透露籌劃開騷時曾為票房感壓力，因同期開騷包括謝霆鋒、林盛斌和卓韻芝，後來感覺到有粉絲想見他，最後反應不錯，令他加強信心，目標加場，「2023年跟商台節目《一八七二遊花園》舊拍檔余迪偉和阿Bu（姚家豪）主持網上頻道新節目《三叔公園》已累積逾16萬訂閱，我們去年開了5場《壞-ology》幾受歡迎，令阿Bu有信心投資為我搞騷」。

務求做到「口賤中出溫柔」

電影編劇和導演出身的灘叔今次親自編寫棟篤笑內容，很多人談論香港正值大是大非年代，創作會否變得有所顧忌？他說：「講某些敏感話題定必引起迴響，但不能顯示真功夫。對我來說，現在最敏感是『得罪女人』，在女權時代，講錯說話，分分鐘被女人憎十年廿年，要很小心處理，我一定講女人好。」

灘叔笑稱這個騷如人生回顧，除大爆自己弱點，亦會以男性角度出發，論盡現今種種男女關係，貫徹自己的尖銳刁鑽風格，務求做到「口賤中出溫柔」，「男人好弱，生活上要女人幫，幾多大明星、大導演開工都帶住老婆，有種講不出口的甜蜜和緊扣。我都見聞有些女人做很多工夫去搶男人個心，都幾恐怖，希望男人都學識不要太弱」。

開騷做旺個市 重建熱鬧氣氛

灘叔承認以前開騷想打贏其他人，現在心態改變，希望百花齊放，吸引多些市民留港消費，做旺個市，重建城市熱鬧氣氛，「以前主持電台節目建立了瘋狂形象，我的粉絲入場應該會識笑，當今世代，要引其他觀眾笑，一點都不容易，因為有些人覺得冇乜值得笑，沒有未來。我想講，個時鐘秒秒在轉動，有人肯定沒有未來，不好笑？個個都講緊活在當下，若大家肯聽我講十零分鐘，能紓緩心情，走出困局，我就功德無量」。

記者：鍾一虹

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