具俊曄痛哭吻別愛妻大S 賈永婕稱好姊妹遺容安詳

娛樂組

大S遊日猝逝死訊震驚兩岸社會及演藝圈，其好友賈永婕昨日在社交平台憶述趕往見大S最一面情况，「一聽到消息後就直奔新幹線，我趕到了。看到你了，平靜、安詳一如往常一樣的美麗，就像睡着一樣。但這位睡美人你也太瀟灑了，我們還是心很痛，但好像也只能放手」。

賈本約好大S過年後相聚

賈永婕稱有掉不完的眼淚、無法言喻的傷心：「怎麼哭都喚不醒沉睡的你。最終歐巴（具俊曄）深深的一吻，深情的與你道別，歐巴的哭聲我們的心都碎了。此刻足已。在愛中道別，期待再相逢！」賈永婕透露具俊曄之後傳給她一起自拍的照片，「看着照片忍不住繼續掉眼淚，我還是想要念你，不是說好了過年後要來我家吃飯相聚嗎！你怎麼就去當天使了？你的瀟灑，我們的痛心！大S走得太突然了，家人親友都很難接受，他們都很傷痛，希望大家能多給他們一點空間與時間，多一點愛與關懷，台灣不就是最有愛的地方嗎？愛台灣的我們下輩子投胎還是會在台灣一起當姐妹」。

具俊曄感謝老拍檔致電關心

具俊曄老拍檔、酷龍成員姜元來透露去年曾跟大S見面，「去年他們來韓國時，和孩子們一起去兒童咖啡廳度過了愉快的時光，還約好在台灣再見面」。姜元來太太金鬆昨日表示，凌晨時終跟具俊曄聯絡上，對方語帶哀慟，她對具俊曄說很抱歉他們幫不上忙，能做的只有祈禱，具俊曄還是對他們說謝謝，通話直到最後，他不斷呼喚着：「熙媛、熙媛……」聞者心酸。

小S暫停錄影《小姐不熙娣》

據台灣傳媒報道，大S送院後，小S沒有離開醫院半步，直到醫生宣布大S搶救無效，小S無法接受胞姊猝逝，當場哭崩攤軟地上。小S原本下周四（13日）錄影《小姐不熙娣》，現在決定取消，節目組在社交平台交代安排，表示小S已向製作人表示需要時間處理私事並整理心情，製作單位表達支持，後續再協調錄影時間，「我們全力支持小S整理好心情再完美回歸《小姐不熙娣》」。電視台表示目前存檔足夠。

「汪小菲」大S片留言「老婆我好想你」

大S前夫汪小菲前日由泰國到台灣，神情哀傷兼哭腫雙眼現身機場。他跟現任太太Mandy抵台北寓所後，被目睹獨自一人在街頭淋雨，步行半小時。有網民發覺「汪小菲」在微博部分大S的片段下留言：「老婆，我好想你」，有網友認為他仍以「老婆」稱呼大S不太恰當，留言：「你這樣，你的現任老婆看到有何感想？」未知「汪小菲」是否看到有關評論，及後將留言改為「我好想你」。

傳因已訂回程機票拒到醫院求診

小S稱大S因流感併發肺炎病逝，不過網上有自稱知情人士發放不同消息，有網民轉述疑似町立醫院急診科紀錄：「病人血氧飽和度已降至89%，肺部出現明顯濕囉音。在注射退燒針劑後，患者執意回旅館觀察。上午10時，醫療團隊建議轉診至東京綜合醫院，卻因回程機票已訂遭婉拒。下午回程途中，大S突然呼吸驟停，急折返最近的社區診所。此刻CT影像顯示雙肺已呈現白肺狀態。2日凌晨宣告不治。」另外，有台灣傳媒報道大S到日本兩天後才突然劇烈咳嗽，繼而引發肺炎，身體狀况急轉直下送醫搶救，質疑沒有裝「人工肺」，又稱醫生寫下最後死因是敗血症。

胸腔外科醫生斥亂傳大S病因

台灣澄清醫院胸腔外科主治醫生杜承哲就亂傳大S病因在社交平台狂鬧，「在那邊『真實原因』、『知情人士』狂講病情，是怎樣？洩漏病情有錢領是不是？」杜承哲稱肺炎本身就可能引發敗血症，這是因為肺炎可能導致血氧濃度不夠或血壓不足，從而引發敗血性休克。至於是否用「人工肺」來維持生命，他稱若是因敗血症導致血壓過低，使用「人工肺」無濟於事，甚至可能讓感染更加難以控制。