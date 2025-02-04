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娛樂

【開箱】《王者天下4》 大澤隆夫搶戲 山崎賢人變大配角

【明報專訊】《今際之國的有栖》山崎賢人伙拍《東京復仇者》吉澤亮主演的《王者天下》電影系列，改編自同名漫畫，首集2019年推出，在日本大賣57.3億日圓（約2.9億港元），3年後上映續集《王者天下2：至遙遠的大地》，票房51.6億日圓（約2.6億港元），《王者天下3，命運之炎》前年進帳56億日圓（約2.8億港元）；號稱整個系列最終章的《王者天下4：大將軍的歸來》，去年在日本錄得80.3億日圓（約4億港元），成為歷來最賣座的一集，上月15日在影視串流平台Netflix上架，並可重溫首3集。

枝節故事鋪陳王龐對決

原泰久原著的《王者天下》2006年起在《週刊Young Jump》連載，至今未完。故事以中國戰國時代為背景，講述秦國少年李信因戰亂失去雙親，里長收留了他，過着奴隸生活，卻夢想成為大將軍輔助秦王嬴政統一天下。電影系列由《圖書館戰爭》佐藤信介執導，原泰久親自編劇，除了山崎賢人與吉澤亮，還有長澤正美、橋本環奈、清野菜名、山田裕貴、大澤隆夫、小栗旬參演，陣容鼎盛。

《王者天下4》圍繞趙國攻打秦國的「馬陽之戰」，秦王嬴政（吉澤亮飾）委任王騎（大澤隆夫飾）擔任主帥，後者命李信（山崎賢人飾）組織百人「飛信隊」偷襲趙軍的馮忌（片岡愛之助飾），迫使有「戰神」之稱的趙軍主帥龐煖（吉川晃司飾）現身。今集以龐煖夜襲「飛信隊」為開端，「飛信隊」傷亡慘重，李信身受重傷，親信尾平（岡山天音飾）及尾到（三浦貴大飾）背着李信逃亡。李信康復後與「飛信隊」成員會合，才知道失去了過半隊員。

另一方面，秦國將軍蒙武（平山祐介飾）發現龐煖行蹤，率兵追上，中途被敵軍包圍，但王騎早料趙軍有此一着，看穿龐煖並非主帥，李牧（小栗旬飾）才是。兩軍交戰之下，王騎奮戰到最後，慘敗於龐煖，後者則被李信所殺。趙軍雖佔盡上風，但李牧決定撤兵，失去主帥的秦軍士氣高昂，暫保馬陽不失，並將王騎屍首送返秦國。

今集主角並非李信，也不是秦王嬴政，而是秦國大將軍王騎，不僅有王騎與龐煖在戰場上單打獨鬥的精彩場面，還描述王騎年輕時故事。事緣王騎手下有一女將軍阿摎（新木優子飾），在秦國排名第6位。她原是王騎家僕的女兒，自小仰慕王騎，天資聰慧的她善於戰鬥及武術，王騎曾答應女方，若她攻佔100座城池，便會與她結婚。當阿摎帶兵攻佔第100座城池時，卻被龐煖所殺，及後更揭示阿摎其實是秦國昭王與宮女所生的私生女，阿摎這一段正好鋪陳王騎與龐煖的對決。另一方面，今集借助女將軍楊端和（長澤正美飾）道出李牧的戰績，她見秦王嬴政，透露攻打匈奴時，趙軍搶先討伐，殺掉10萬匈奴軍，主帥正是李牧。

漫畫未完 電影待續

《王者天下4》萬馬奔騰的浩瀚戰爭場面不太多，換來是更加緊張刺激的埋身肉搏場面；像王騎與龐煖實力不相伯仲，對戰場面近10分鐘，掀起全片高潮。今集兩段小插曲，亦讓故事更完整及吸引，可說整個系列中最好看的一集。

據日媒報道，《王者天下4》雖聲稱是結局篇，由於原著漫畫未完，現4集電影內容未及原著故事一半，故另一相關「系列」已低調製作中，準備開拍第5至第7部作品，據悉電影公司更有意拍足10部。除了原有演員陣容，還會新增角色，有傳《醫龍》坂口憲二、《幽遊白書》志尊淳、《我們離婚吧》神尾楓珠，以及《晝顏》齋藤工等，均有望參演。

相關字詞﹕山崎賢人 大澤隆夫 日本電影 王者天下4：大將軍的歸來 開箱

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