【娛樂場】Pandora新歌《痛痛快快活活去》MV藏「開騷密碼」

Pandora數年前經歷幾乎解散的小風波，幸3人自小認識感情深厚，憑《風月》一曲令樂團「重生」出發。他們更確立樂隊在自己生命中的重要，經歷讓人成熟，近年歌曲《安全距離》、《緊急應變逃生法》和《反引力塵》成績不俗，漸漸累積更多粉絲，更打入《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》我最喜愛的組合，出道7年初嘗10強滋味，成員為之鼓舞，有感是次專輯和專場要達至更高水準，回饋沿途支持他們的每名粉絲。

夢境啟發創作靈感

新歌《痛痛快快活活去》以低音結他手Anakin夢見一雙蝴蝶而激發創作，有晚夢到兩粒蟲蛹，其中一粒率先化蝶於繽紛世界流浪，好想告知曾陪伴在側的蟲蛹知道世界有多美；只是短暫的生命期不允許回程，最後只能以氣味留下信息給另一蟲蛹，希望對方化蝶後能感受同樣的快樂。Anakin跟主音及結他手Tony和鼓手Michael分享，大家都很喜歡這場無奈，同時帶有希望的夢境。

Pandora完成作曲後，邀請合作無間的Oscar（李文曦）填詞，成員收到歌詞後，頓感與樂隊經歷相似，道出朋友突然話題不同，漸漸減少傾偈並分道揚鑣，不過當命運再度將彼此連結，最終也有機會再聚，成為人生最好的同伴。Tony與Anakin以對唱方式構成故事內的對話，引伸人和人的緣分，就是這麼有趣、神秘。《痛痛快快活活去》MV播出後，粉絲化身偵探，發現當中出現「10月」，有估計Pandora在暗示未公開的專場資訊。