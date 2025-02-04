製作人唐才智入稟高院 向古天樂代表公司追逾3700萬

原告為唐才智，被告為天下一物業有限公司。根據入稟狀，唐才智和古天樂約於2014年達成協議，由唐出資3706萬元，協助天下一物業收購觀塘鴻圖道77號潤承大廈1樓全層單位，總收購價達5865萬元。根據協議，天下一物業以信託形式持有物業，唐可按收購金額比例擁有業權。

要求天下一物業交出帳目

入稟狀指，天下一物業於2014年3月17日簽署臨時買賣協議，其後唐才智的代理公司轉帳3706萬元予天下一物業，作為潤承大廈物業的收購金。唐才智認為當時在誤導下轉帳，或者交易已失效，因此天下一物業須還款。唐才智要求法庭宣告天下一物業以信託形式持有單位，並要求天下一物業交出帳目，或歸還涉事3706萬元。

翻查資料，潤承大廈是杜琪峯電影《PTU》、《放．逐》的取景場地之一。唐才智去年6月已入稟向古天樂追款，表示獲古天樂提議投資時裝和餐飲生意，要求法庭聲明古天樂名下公司以信託形式持股，要求轉移股權及交代帳目。

【案件編號：HCA 179/25】

記者：余卓祈