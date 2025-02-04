明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

製作人唐才智入稟高院 向古天樂代表公司追逾3700萬

【明報專訊】電影製作人唐才智繼去年6月入稟向古天樂追討貸款後，日前再入稟高等法院，要求古天樂代表的公司歸還逾3700萬元。入稟狀表示，唐才智10年前斥資替古天樂的公司購入工廈物業，古天樂的公司以信託形式持有業權。唐才智認為交易屬誤導性，故要求古天樂的公司交代帳目，或償還逾3700萬元。

原告為唐才智，被告為天下一物業有限公司。根據入稟狀，唐才智和古天樂約於2014年達成協議，由唐出資3706萬元，協助天下一物業收購觀塘鴻圖道77號潤承大廈1樓全層單位，總收購價達5865萬元。根據協議，天下一物業以信託形式持有物業，唐可按收購金額比例擁有業權。

要求天下一物業交出帳目

入稟狀指，天下一物業於2014年3月17日簽署臨時買賣協議，其後唐才智的代理公司轉帳3706萬元予天下一物業，作為潤承大廈物業的收購金。唐才智認為當時在誤導下轉帳，或者交易已失效，因此天下一物業須還款。唐才智要求法庭宣告天下一物業以信託形式持有單位，並要求天下一物業交出帳目，或歸還涉事3706萬元。

翻查資料，潤承大廈是杜琪峯電影《PTU》、《放．逐》的取景場地之一。唐才智去年6月已入稟向古天樂追款，表示獲古天樂提議投資時裝和餐飲生意，要求法庭聲明古天樂名下公司以信託形式持股，要求轉移股權及交代帳目。

【案件編號：HCA 179/25】

記者：余卓祈

相關字詞﹕唐才智 古天樂

上 / 下一篇新聞