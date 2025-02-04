首拍港產片即上癮 林襄甘由小角色做起

承認喜歡霸氣男生

問到與陳家樂的戲中戲可有親熱鏡頭？林襄賣關子說：「觀眾入場欣賞便知道，我很喜歡戲中家樂哥的角色，非常霸氣和充滿自信，我本身蠻喜歡有點霸氣風格的男生。」陳家樂是否她「杯茶」？她反問：「戲中還是現實？現實的他不是已結婚了嗎？所以不太方便回答。」跟陳家樂合作感覺如何？林襄謂：「他戲中很霸氣，戲外很搞笑，逗得大家很開心，有種反差萌。飾演導演的林家熙的表演方式我也很喜歡、很有趣，很有親切感。」

林襄自覺有喜感，不過拍戲和綜藝節目有不同，拍攝時也要學習如何拿揑，她又自認是風趣女生，「我比較搞怪、活潑和不拘小節，不敢說自己十分有趣，因怕人說我說話很無聊。很熟的人會看到我很瘋狂的一面，上節目亦很夠膽玩遊戲，就算弄到全身泥濘，要我扮醜也不介意」。

片場偷師 獲益良多

林襄稱完成《麻雀女王追男仔》便愛上拍戲，希望未來有機會再來港拍電影，由一些小角色做起，例如演女主角的閨密，「今次在拍攝現場，我從旁向演員偷師，看他們如何揣摩角色，讓我學到佷多，所以喜歡從旁開始做起，慢慢觀察、慢慢學習」。演出可有底線？她說：「始終剛接觸電影，難說有什麼底線，要視乎劇情和角色而定。我也會學廣東話，不過我語言天分很差，廣東話又難學。」會否識個香港男朋友？林襄謂：「也有聽說這樣學語言會很快，不排除認識新朋友，只要氛圍和感覺對便可以。」她與樂天桃猿球員馬傑森去年分手後沒再傳出新戀情，問到現在可有拍拖？她表示目前以工作為主，不排除交異性朋友。

林襄透露每年農曆新年會休息陪伴家人，今年亦不例外，平時比較忙，不時常與家人見面，趁休息會好好放空、充電，之後再衝刺，今年希望健康、平安和快樂。

記者：柯美

攝影：劉永銳

場地提供：K11 Art House

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