賀歲檔總票房3060萬 較去年跌37.1% 《臨時決鬥》稱冠 《祥賭必贏》第二

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今年共有3部港產片同觀眾拜年，包括古天樂、梁詠琪、王丹妮、周秀娜和胡子彤等合演的《臨時決鬥》，蔡卓妍（阿Sa）與張繼聰《祥賭必贏》和馬國明及高海寧《麻雀女王追男仔》。

香港票房有限公司昨日除公布除夕至年初四的5天電影票房，還有截至2月2日的中西片累計票房，《臨時決鬥》以逾852萬元成賀歲片之冠，《祥賭必贏》約722萬元排第二，第三位《封神第二部：戰火西岐》收逾496萬元，其次是結合真人演出與動畫的《柏靈頓：秘魯大冒險》398萬元，徐克執導的內地電影《射雕英雄傳：俠之大者》300萬元，以及257萬元《麻雀女王追男仔》。

為胡子彤準備孖煙囪「找數」

《臨時決鬥》和《祥賭必贏》演員連日來四出謝票谷票房，前者導演麥啟光伙張文傑和喬靖夫年初四到戲院謝票，未有現身的胡子彤早前表示票房超過40萬元便穿熱褲出席謝票，3人為胡子彤準備了多條孖煙囪和內褲「找數」之用。張文傑笑說：「條褲係為胡子彤準備，戲中有個傻佬成日著短褲，佢應承咗出嚟會著短褲謝票，大家知𠵱家幾凍，著短褲出嚟好奇怪。」張文傑被問到何時穿Deep V「找數」，他說：「要睇觀眾幾時再入場睇戲。」

謝票當日，張文傑另一齣賀歲片《祥賭必驘》的團隊亦隨後到戲院謝票，由於未能碰上，他留下挑戰書以示鼓勵，祝《臨時決鬥》和《祥賭必贏》大賣，希望香港電影百花齊放，張文傑笑言：「如果畀我見到你哋，一定開拖。」

朱栢康跳K-pop舞冧觀眾

《祥賭必贏》公布截至昨日傍晚6時30分，累計票房800萬元，成年初五單日票房冠軍。一眾演員連日來走遍港九新界的戲院落力謝票，感謝觀眾支持，又驚喜現身售票處拉票，呼籲大家買票支持香港電影，不少人即時買票入場，他們還跟買票觀眾合照，被讚親民又貼心。

片中飾演中韓混血兒Oppa的朱栢康成觀眾新寵，謝票時即席表演K-pop舞步，MIRROR成員邱士縉（Stanley）稱大開眼界。

張繼聰、阿Sa和楊偉倫扮愛神邱比特，將「戒賭橡筋」射給觀眾，炒熱現場氣氛。Stanley大收粉絲禮物滿載而歸，他見到塑膠露點胸肌滑鼠墊，忍不住會心微笑，身旁的張繼聰和朱栢康大讚手工一流。

擬到赤鱲角接機大堂拉票

對於票房有好成績，謝票時觀眾反應熱烈，眾人均感開心，感到落區拉票相當成功。張繼聰說：「本身個售票處唔係咁旺，我哋出現之後，打晒蛇餅，好似花市咁，我哋嘅誠意，簡直係將香港電影工業行前咗一步 。」

阿Sa透露還有不少拉票想法，「農曆新年好多人外遊，我哋諗住去機場接大家，拉票拉到赤鱲角接機大堂，希望多啲人回港消費，入戲院睇戲，振興經濟」。

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