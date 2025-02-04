明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

大S離世震驚演藝圈 古仔：腦袋停頓 劉德華：願一路好走

【明報專訊】徐熙媛（大S）17歲加入演藝界，涉足工作由唱歌、綜藝、電視劇及電影等，人緣甚佳。她突然離世令朋友心痛，中港台藝人不乏曾跟大S合作過，古天樂（古仔）跟大S先後合作《保持通話》及《大內密探靈靈狗》，古仔聞大S死訊感震驚說：「好震驚，腦袋停頓！沒法說話，不相信是真的！一路好走！」

劉德華跟大S在《未來警察》合作，他向大S的家人慰問：「願一路好走，親人節哀！」

黃曉明：她如女俠般為我解圍

陳曉東20多年前跟大S合作《倩女幽魂》，他稱這樣失去了一個這麼好的朋友，太震驚難過了！跟大S合作《泡沫之夏》的黃曉明也在微博發文悼念，大S的死訊令他震驚、心痛、難以接受，他說：「她的善良，她的仗義，她如同女俠一般為我解圍，我一直都心懷感恩。聽說真正燦爛的靈魂不會被時間風化，就像陽光下的泡沫一直是彩色的。願她去往的彼岸，櫻花永遠不落，化作晚風與星辰相擁。她永遠是我心中勇敢堅強美麗的尹夏沫。」

黑人范范：我們的心都碎了

曾跟大S拍過拖的周渝民和藍正龍，前者透過經理人回覆台媒時，以雙手合十emoji表達悲傷之情；藍正龍經理人的手機則關機。陳建州（黑人）也曾是大S的舊愛，兩人分手也是朋友，大S跟黑人夫婦感情要好。范瑋琪（范范）聞噩耗後，在社交網貼出全黑背景，她與黑人同表示：「我們的心都碎了，非常非常的難過，我們會永遠記得她！」大S好友賈永婕也在社交平台發文：「我好難過、好震驚，無法接受，捨不得妳。」

徐若瑄：善會繼續循環

林心如在限時動態寫道：「R.I.P，一路好走，永遠記得那美好的你。」徐若瑄也寫道：「親愛的R.I.P，善會繼續循環，愛永遠都在。」林志玲得知消息後非常震驚與難過，透過經理人回應稱：「願她在另一個世界安息，一路好走。」

張蘭：首要任務是安慰兩個孩子

汪小菲母親張蘭昨早上發放短片，寫上：「不要羨慕任何人，勇敢地做自己，讓自己的光芒照亮前行的道路。」說是個人感受。有網民不滿她在前媳婦大S死訊傳出時為自己宣傳，留言痛斥，但也有網民挺張蘭，指汪小菲跟大S早已離婚，張蘭是過正常生活。

在爭議聲中，張蘭在抖音留言悼念，她說：「逝者為大，願玥兒媽媽往生極樂，安息！也請徐媽媽節哀！我和汪小菲作為孩子們的親人，如後事處理中有任何需要，願助一臂之力。熙媛的離世，是我們共同的損失，對孩子來說更是沉重的打擊！我們現在首要的任務是安慰和保護兩個孩子，這是我們兩個共同的使命，也是共同的目標。再次表達我們的惋惜！願熙媛一路走好！」

娛樂組

相關字詞﹕古天樂 徐熙媛（大S）

上 / 下一篇新聞