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娛樂

大S兩段婚姻兩度流產元氣大傷 前夫汪小菲雙眼紅腫：她也是我家人

【明報專訊】48歲徐熙媛（大S）在日本猝逝令人傷感，她是圈中敢愛敢恨的女子，先後與陳建州（黑人）、藍正龍、周渝民（仔仔）爆戀聞，後來經歷兩段戲劇性的婚姻，跟汪小菲閃婚育有一對子女，婚姻維持了11年，鬧得不歡而散；離婚後，她情定韓星具俊曄，兩人的情苗早於20多年前種下，兜兜轉轉找到最愛，2022年2月8日在韓國登記結婚，最後過不了3周年。汪小菲跟家人原本在泰國旅遊，因前妻的死訊，昨日他哭腫眼在台灣現身，對傳媒說：「她也是我家人。」

娛樂組

汪小菲昨日偕現任太太馬筱梅由泰國抵台灣，他神情哀傷兼雙眼紅腫，在桃園機場面對傳媒追訪，他合十說：「求你們多說她（大S）一些好話。」並向傳媒彎腰深深鞠躬。記者問他回來協助的嗎？汪小菲忍淚搖頭。記者再追問「這次來台灣會再去日本？」汪小菲說：「她也是我家人。」隨後跟太太坐上機場接駁車離開。

「十年婚姻二死一重傷」

汪小菲跟大S相戀到結婚、離婚也充滿話題，當年他有「京城四少」之稱，2010年一個生日宴上認識了大S，兩人見面5次便閃婚。婚後育有一子一女，但這段婚姻維持了11年，雙方於2021年宣布離婚，大S照顧一對子女，因汪小菲拖欠贍養費而對簿公堂，兩人徹底撕破臉。汪小菲在社交平台攻擊前妻外，矛頭更指向她的丈夫具俊曄，「你個窩囊廢換個牀墊行嗎？」結果發生大S歸還牀墊的鬧劇。大S曾以「十年婚姻二死一重傷」來形容，其中二死是她曾兩度流產，而重傷是她為了生孩子令原本虛弱的身體再元氣大傷。

兩孩子監護權依法交汪小菲

據台灣傳媒報道，大S與汪小菲官司還沒結束，大S以當初的調解筆錄為據，聲請強制執行汪小菲750萬元台幣財產，之後又聲請追加執行生活費、夫妻財產，如今大S還有530萬餘台幣尚未獲償。對汪小菲昨日趕到台灣，雙方上億遺產分配問題引發外界關注。有網民關心大S一對子女的監護權，台灣著名律師呂秋遠在大S死訊傳出後在網上撰文，他指根據台灣的民法規定，離婚以後，原本約定由一方行使監護權，如果行使的一方過世，孩子的監護權就會移轉到生存那一方。因此，兩個孩子的監護權就依法交到汪小菲手上。他說︰「就算寫遺囑也沒用，因為民法規定就是如此，只有後死的父或母，才能寫遺囑指定監護人。」

至於大S情定現任丈夫具俊曄，是20多年前具俊曄以男團成員身分赴台發展，跟大S一見鍾情，有指兩人感情被經理人公司阻止，最後無疾而終，具俊曄對大S未忘情。直至大S離婚後，具俊曄知道消息，鼓起勇氣致電慰問，兩人愛火重燃並決定結婚。具俊曄曾展示身上愛的紋身，有「徐熙媛」字樣與天秤座符號，右手臂刻着船錨圖案，上面寫着台灣的經緯度。船錨象徵着他的安身之處，台灣是他的家。

占卜師批中婚姻過不了3年

大S與具俊曄結婚成熱話，曾有綜藝節目邀塔羅牌老師為兩人的婚姻占卜，問兩人會否白頭偕老？當時占卜老師指兩人的婚姻過不了3年。這預言不幸言中，這段視頻昨日在網上瘋傳，占卜老師在社交平台留言「我也毛骨悚然」。

徐媽媽籲傳媒不要追拍

大S家人仍在日本為她辦後事，昨日大S母親透過好友王偉忠代發聲明，表示家人也過度傷心，她說：「因為要帶熙媛回家，必須先在日本辦理許多繁複的手續，這幾天為了辦理這些文件，暫時還無法返回台灣……」徐媽媽說大S遺願，向傳媒呼籲，她指熙媛一直以來最擔心的就是記者們追拍，因為很危險，故徐媽媽希望家人帶大S返台灣時，傳媒不要在機場或路上追拍。

相關字詞﹕具俊曄 汪小菲 徐熙媛（大S）

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