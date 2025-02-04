明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

港人東京旅遊區打工 稱兩月三成同事中招請假

【明報專訊】台灣女星徐熙媛新春遊日期間因流感併發肺炎離世，有在東京居住和工作的港人稱，其任職的零售連鎖店近兩個月已有20名員工先後因流感請假，佔員工總數近三成，大部分發病員工需休息一周；由於當地沒有病假，員工只能用年假當病假，「可想而之東京的流感有多嚴重」。有旅行社稱現約有70個團在日，未有團友因染流感而需在當地求醫。

稱街頭多人咳 未見搶口罩藥物

在日港人黃小姐向本報表示，以她任職的零售連鎖店為例，店位於旅遊旺區，約有70名員工，由去年12月初至今已有20名員工因染流感請假；該店上月初亦有因應當地流感情况提醒員工上班時戴口罩。不過，她以店舖為例，稱未見當地出現口罩或流感藥搶購潮，該店口罩及藥物存貨充足，公司未有特意入貨。

黃提到，近兩個月在新宿、淺草及池袋等旅遊區街頭有不少人出現咳嗽、流鼻水等病徵，「每行幾步路就有人咳」，當中僅少數人有戴口罩。

東瀛遊70團在日 無人因染疫求醫

東瀛遊執行董事禤國全稱，公司現約有60至70團在日本，暫無團友因在當地染上流感而需求醫，亦無團友擔心感染而退團；他已提醒團友注意個人衛生，在人多地方戴口罩。

若港人不幸在日「中招」，可瀏覽日本國家旅遊局網頁「身體不適之時應急指南」頁面，在「醫療機構搜尋器」按地區、語言及醫療科目等尋找合適醫療機構。頁面提供到醫院掛號至付款流程，用家亦可透過中日對照「手指會話卡」向醫生表達病情。官方提醒，如已購附帶醫療直付服務的海外旅行保險毋須付款，詳情須向保險公司查詢。

保險業聯會稱，旅遊保險保障受保人在旅途中因意外或疾病而需治療的費用，包括門診、住院醫療等，若受保人回港後於期限（如90日）內需就同一病就醫，仍受保障。聯會稱旅保通常提供24小時緊急支援服務，如受保人需緊急醫療撤離或送返港，保單會提供保障，但須由保險公司派專人決定是否適用，及與主診醫生商討，因應病况決定，提醒投保人一定要帶備保險公司24小時緊急支援服務電話號碼旁身。

上 / 下一篇新聞