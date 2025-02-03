明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《粵劇特朗普》三度公演 李居明辦新光開放日 公開神秘化妝間

【明報專訊】玄學家李居明監製《粵劇特朗普》三度公演，前晚於新光劇院賀歲演出。李居明帶領演員龍貫天、陳咏儀及陳鴻進等進行開鑼拜神及醒獅點睛儀式。李居明表示演出4場，開售數天已爆滿，最開心吸引不少年輕人捧場。新光劇院3月正式結業，他有連串計劃，2月22日舉行「新光開放日」，免費招待市民參觀，包括以往從未開放，傳聞很不可思議的神秘化妝間，「化妝間已冰封10多20年，我曾帶賴慰玲入去拍戲，有什麼靈異事發生就不講，是徇眾要求才開放，大家如夠膽，可到場參觀」。3月1日在劇院內搞千人周末午夜場，上映長3.5小時電影《大迷信2025》，正聯絡小食檔主到戲院門外擺檔，讓大家重溫昔日看午夜場情景的集體回憶。到3月3日劇院的正式交接日，會有紀念儀式，「當晚演出最後一場劇目後，近千名觀眾應會在場，還有其他圍觀市民及傳媒，估計有數千人，一齊見證新光拉閘和熄燈儀式，暫未知是否要封路」。

已成立「當代粵劇團」

雖然新光劇院關閉，李居明已成立「當代粵劇團」，繼續撰寫劇本和投資各類粵劇，沒有太不捨的感覺。他自爆過去12年投資粵劇花費天文數字，「每月蝕100萬，做12年可以計蝕了幾多錢。做過37套劇，每套也蝕本，但投資不是為賺錢，是為理想和支持粵劇文化。像今次套劇想表達4個字『放下來吧』，寓意香港人將煩惱事放下」。他打算到澳門及馬來西亞巡演，及跟西九文化區戲曲中心斟洽，有機會上演新版本《粵劇特朗普》，屆時加新人物角色。他笑指有人提議他改編電影《色，戒》變成粵劇，認為寫女間諜題材有發揮，牀戲考慮用粵劇功架演繹。他亦籌備明年暑假於戲曲中心舉行的「新光粵劇節」，最頭痛劇院內的一幅12呎長對聯，未知拆除後如何擺放處理，難物色適當地點掛上。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕新光劇院 粵劇特郎普 李居明

上 / 下一篇新聞