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娛樂

逾10年無拍拖 衛蘭盼蛇年脫單

【明報專訊】衛蘭外表鬼妹仔，不過在農曆新年會跟隨中國傳統習俗過節，她最愛吃應節的煎堆、年糕及蘿蔔糕，並會預備5位數字大派開工利市。她又透露會穿紅色內衣褲，取「紅」運好意頭，還渴望今年姻緣到，能遇上真愛，希望行正桃花運，蛇年脫單。

「要好動 最好識𧨾我開心」

衛蘭稱單身超過10年，渴望拍拖，雖然身邊有追求者，好朋友也有介紹異性，但仍未遇到合眼緣的人。她列出擇偶條件，包括要專一、有共同宗教信仰、理念相同能溝通，但不需要靚仔，衛蘭說：「有人說我性格似貓，又太愛靜，靜到似圖書館，所以對方性格要跟我相反，要比較好動，最好識𧨾我開心。我不抗拒朋友約相睇飯局，如果有心儀對象，會讓妹妹衛詩過目，她很容易就知對方是否適合我。」衛蘭聽從建議，打算趁新春，找棵大桃花順時針繞3個圈，期望幫助催谷姻緣運，順便加添人緣及觀眾緣。

最近參與內地與香港聯合製作的音樂節目《聲生不息．大灣區季》，令衛蘭增加內地知名度，她自爆初上該舞台其實超級緊張，「因為我的普通話很一般，經常鬧出笑話，所以仍繼續努力學習中。而且每次上台都好考驗唱功，又要跟各方面配合，從中學到很多。現在已熟悉環境，有少許信心考慮下一步參與真人騷節目，接受更多挑戰」。

4月內地巡唱 首站廣州

今年是衛蘭入行20周年，她祈求蛇年在事業方面有突破發展外，亦為4月展開的巡迴演唱做好準備，首站將於廣州開始，之後陸續在內地逾10個不同地方演出，「對上一次返內地做巡唱是2019年，今次開騷是為慶祝自己入行20周年，好想跟粉絲一齊重溫出道以來的歌曲，帶來回憶也見證大家一同成長。自從離開舊公司轉為個人獨立發展，面對不少挑戰和困難，從中領悟了很多，人亦變得成熟不再太執著，現在可以清楚找到自己想要的音樂路向。回顧過去20年，最開心是聽到有歌迷，能夠藉着我的歌來治癒他們的心靈，覺得似有種使命感，非常滿足！」她表示未敢趁農曆新年放假休息，留待完成《聲生不息》後才相約朋友去外地旅行。

記者：林蘊兒

場地：中環蓮香樓

髮型：Domanic Tao@Orient 4

化妝：hongjai_makeup

造型：Eddy Chu

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