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娛樂

張天賦澳門演唱會補場狂收利市 自責未管理好身體 向粉絲致歉

張天賦澳門演唱會補場狂收利市 為沒管理好健康致歉

【明報專訊】張天賦上月5日因身體不適取消當晚澳門演唱會，經過休息已康復，前晚舉行補場演出。他在台上再次自責未有管理好身體，向粉絲致歉，希望大家都身體健康。粉絲未有介意，向他狂派利市又送公仔，他落台與歌迷近距離接觸。有粉絲還二次創作在現場派發他的搞笑財神閃卡。他勾起以前新年在旺角街頭busking的畫面，在人流多的地方好勤力𢭃利市，喜歡在節日舉辦演唱會。

娛樂組

張天賦（MC）上月5日原定舉行《This is MC 2 LIVE IN MACAU》尾場演唱會，但因身體抱恙，無奈宣布取消，延至前晚舉行補場演出，終完成這次澳門站的5場演出。

祝身體健康連講3次

MC一身型格造型坐在裝甲車上唱新歌《百萬大道》出場，再跳唱《Overkill》及《This is MC》為個唱揭開序幕。到busking環節，MC與昔日busking好友Goo（陳澤鴻）合唱《這裡等》後，正式與台下6000名觀眾打招呼，他說：「大家好！歡迎大家嚟到《This is MC 2》的澳門站，今（前）日是遲了的第5場，必須要同原本預了1月5號來睇的朋友講聲抱歉！我自己管理不善，無做好一個歌手的責任，無好好照顧自己的身體，所以搞到要延期，造成了好多的不便，在這裏同我的粉絲、賦二代（粉絲暱稱）及主辦單位講聲不好意思，亦在此祝大家新年快樂、身體健康！身體健康！身體健康！」

喜歡節日舉辦演唱會

MC表示在農曆新年開騷令他勾起昔日busking的畫面，以前新年，他們應該會在旺角busking，在人流多的地方𢭃利市，「我哋那時好勤力，一瞓醒可能9點、10點就已經開始預備，今年不同啦，我發現我好喜歡在節日舉辦演唱會，所以好開心今（前）日可以同大家過新年，多謝每一位入場支持的觀眾，再一次祝你哋新年快樂」。接着MC獻唱上月推出的新歌《說謊者》，以及《七點半鐘的陽光》、《乖乖報到》等。他還演繹挑戰唱功的歌曲，好像《救命稻草》、《第二人格》及《小心地滑》等。最令賦二代驚喜的部分，是MC自製與歌迷「同框」環節，在演唱《反對無效》完結時，熒幕呈現一個愛心形狀，一邊為MC，另一邊隨機挑選現場歌迷，齊齊打卡，令不少賦二代冧爆。

與粉絲擊掌互動 全場high爆

演唱會尾聲，MC邊唱《時候不早》邊走到台下觀眾席與粉絲零距離接觸，邊唱邊派心、握手、自拍及擊掌互動，粉絲興奮尖叫。不少賦二代紛紛向他派利市，又送公仔及禮物，現場氣氛高漲，全場high爆，令MC忍不住要求導演下次要加長這個互動環節，MC獻唱《世一》後演唱會結束。

MC照片變財神閃卡

賦二代在演唱會場地大派新年應援，除有「賦」揮春外，賦二代又花心思，將MC的照片修圖後變為財神閃卡，祝願大家早日退休，十分搞笑。

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相關字詞﹕This is MC 2 LIVE IN MACAU 張天賦（MC）

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