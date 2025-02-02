【開箱】《完美伴侶》 渣男比A.I機械人更可怕

前半段會以為浪漫愛情片

《完美伴侶》是電視劇及音樂短片導演祖漢克（Drew Hancock）首次自編自導的長片，並由《黑袍糾察隊》積奎爾（Jack Quaid）及《凶門惡煞》蘇菲戴卓爾（Sophie Thatcher）合演，故事以近年大熱的A.I人工智能機械人為題材，卻不失黑色幽默格調，講述積奎爾飾演Josh租用伴侶機械人Iris，表面上是慰解寂寥，其實另有圖謀，某日Josh偕Iris到俄羅斯富商Sergey的別墅作客，後者見獵心喜，打算性侵Iris，她為自衛殺死對方，原來一切都是Josh的詭計，趁機借刀殺人，然後謀財害命，把罪名推到Iris身上。然而事態發展出乎意料，隨着受害者愈來愈多，到底誰能笑到最後？

按照荷李活傳統，無論是《未來戰士》、《智能叛變》抑或《人工殺姬》，A.I機械人最終都成為人類天敵，兩個只能活一個；《完美伴侶》剛好相反，Iris對主人Josh愛到死心塌地，就算男方出軌，甚至利用她作為殺人工具，她亦拒絕變心，直到撕破謊言，渣男露出猙獰面目，甚至對她拳打腳踢，忍無可忍才動起殺機，令人覺得情有可原，Josh則死有餘辜，可見祖漢克的劇本相當成功。

《完美伴侶》全片最有趣之處，在於電影前半部分，誤導觀眾以為這是一齣浪漫愛情片，隨着Iris的機械人身分曝光，劇情開始暴走，貌似失控其實一切都在導演掌握之內。如果有看過《別擔心，親愛的》或者《求救眨眨眼》，不難發現劇本的路線圖，其實大同小異。

據報本片製作費僅1000萬美元（約7800萬港元），屬於低成本的獨立電影，因此最大賣點並非以假亂真的電腦CG特技效果，而是令人猜不透的劇情走向，以及反思「愛情為何物」的主題。Josh從不珍惜Iris的無條件付出，任意踐踏她的真愛，名副其實是個渣男；反觀跟他倆一起度假的好友Eli，對同志機械人Patrick有情有義，就算後者被Josh修改出廠設定，助他大開殺戒，最後仍能迷途知返，甚至為Eli「殉情」，便顯得格外動人。

蘇菲戴卓爾表現搶眼

劇集《白蓮會》男星陸克斯基治（Lukas Gage）飾演Patrick，深情演繹相當搶鏡，穿著警察制服「追殺」Iris的場面，更是向同類經典《未來戰士2》的液態機械人T-1000致敬，影迷自然會心微笑。扮演Josh的積奎爾亦不遑多讓，他是荷李活著名星二代，父母為《完美物質》丹尼斯奎爾（Dennis Quaid）和《緣份的天空》美琪賴恩（Meg Ryan），早已遺傳演戲細胞，代表作包括《飢餓遊戲》系列及反英雄劇集《黑袍糾察隊》，新片扮演頑冥不靈的渣男角色，當然難不倒他。

《完美伴侶》全片焦點落在飾演機械人Iris的蘇菲戴卓爾身上，擅拍驚慄和恐怖片如《MaXXXine》及《Heretic》，均未在港上映，《凶門惡煞》算是她較為近期的作品，論可觀程度當然不及《完》片，戲中懷舊造型已夠搶眼，就算殺掉Sergey後濺滿鮮血，樣子仍覺楚楚動人，證明年僅24歲的她極具觀眾緣，且看美國上周五（31日）開畫後，能否帶挈她跟上位女星如《真的狠愛你》薛妮史維尼（Sydney Sweeney）及《情迷假殺手》安卓亞霍娜（Adria Arjona）等平起平坐。

上映日期：1月28日