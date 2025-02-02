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娛樂

49歲碧咸裸拍內褲廣告狂曬肌 老婆3子女撐場

【明報專訊】英國「萬人迷」碧咸（David Beckham）掛靴多時，今年生日將屆半百之齡的他，退役以來一直保持運動員體型，一點不遜年輕人，男裝品牌Hugo Boss早前便邀請他擔任內衣代言人，日前舉行發布會，「碧咸嫂」維多利亞（Victoria Beckham）帶同女兒哈七（Harper Seven）現身外，二仔羅密歐（Romeo Beckham）和三仔告魯斯（Cruz Beckham）亦各自帶同女伴到場，不過就未見碧咸的大仔布魯克林（Brooklyn）與媳婦妮歌拉佩斯（Nicola Peltz）的蹤影。

廣告中碧咸先是西裝筆挺步出名車Aston Martin DB5，之後邊脫去外套、襯衣，回到家除剩一條黑色內褲。雖然碧咸身處地方全屋落地玻璃，但他自豪地只穿著內褲看電視、打桌球，還有做引體上升動作，無時無刻展示渾身肌肉，並吸引他居所對面的人窺看。

廣告最後碧咸走到浴室站在花灑下，把內褲也脫掉，對面大樓正在窺看的人全部膛目結舌，碧咸則回眸微笑，還揮手向他們打招呼，狀若充滿自信。不過也有網民質疑導演剪輯版的廣告「劇情」，指畫面顯示晚上，碧咸卻捧起通常早餐食用的粟米片之類穀物在吃，有人好奇他在吃哪個品牌的穀物，也有網民質疑「劇情」似乎不大連貫。

相關字詞﹕內褲廣告 碧咸

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