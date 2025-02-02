上網台宣傳新歌 193︰汲取教訓真誠改過

193覺得有什麼事都好，面對任何難關，只要繼續行，堅信自己的事就會行得過這條路，「我出歌後，與ERROR隊友做了陳慧嫻演唱會嘉賓，跟着有其他工作，沒有時間宣傳，要等過新年後，所以首歌出了都無人知。在農曆年我沉迷網上世界，看到很多關於ERROR的事」。193續道︰「平時啲人成日問我哋係乜水，無人識我哋，但係一出咗事，唔知點解個個都識。所以都唔知自己究竟有無人識。」鄒凱光說︰「你有人識，放心，係好嘢嚟嘅，暫時無乜衰嘢。」193說︰「好多衰嘢！每次遇到啲衰嘢，就汲取教訓，然後真誠咁改過。我去年紅色法拉利件事，真係錯嘛，然後就汲取教訓，下次做得更好。人誰無過，人嘅一生總會犯好多錯，只要你肯承認同改過，都係值得畀機會嘅。」他稱這番說話是同自己講。

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