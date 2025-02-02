陳卓賢蛇年頭炮 新歌玩味十足

【明報專訊】踏入新一年，MIRROR成員陳卓賢（Ian）繼續做「勤力賢」，創作本年度首支個人單曲《NPC的一場意外》，他談到創作概念：「創作這首歌時的中心思想是要突出現實與幻想的對比，就像一個上班族每天都重複同樣工作，但偶爾會發白日夢、放飛自我，活在自己的幻想世界中，於是與填詞人T-Rexx商量後，加入打機的NPC概念，NPC是Non-Player Character的縮寫，意指『非玩家控制的角色』，人生在世，每一個人都是NPC，雖然角色看似早已被設定好，但仍有空間可跳出框框，脫離既定的世界，其實每個NPC都可以成為自己的主角。」
為表達出現實與幻想的對比，Ian在《NPC的一場意外》MV化身熱愛打機的上班族，機緣巧合下跳進遊戲世界中，為庸碌平淡的生活增添樂趣。他演繹一名打工仔，要跟隨「社畜時間表」上班，他拍MV當日清晨3時起牀，說很久未試過天未光便要工作，可以跟工作人員一起看日出。他指對上一次這麼早起牀已是前年拍劇時，當時幾乎每日都清晨三四時起牀，勾起不少回憶。他坦言辛苦也值得，因《NPC的一場意外》是他今年第一首個人單曲，希望展現不同面向的陳卓賢。
娛樂組
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