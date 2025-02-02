陳卓賢蛇年頭炮 新歌玩味十足

【明報專訊】踏入新一年，MIRROR成員陳卓賢（Ian）繼續做「勤力賢」，創作本年度首支個人單曲《NPC的一場意外》，他談到創作概念：「創作這首歌時的中心思想是要突出現實與幻想的對比，就像一個上班族每天都重複同樣工作，但偶爾會發白日夢、放飛自我，活在自己的幻想世界中，於是與填詞人T-Rexx商量後，加入打機的NPC概念，NPC是Non-Player Character的縮寫，意指『非玩家控制的角色』，人生在世，每一個人都是NPC，雖然角色看似早已被設定好，但仍有空間可跳出框框，脫離既定的世界，其實每個NPC都可以成為自己的主角。」