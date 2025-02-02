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娛樂

主演兼監製賀歲片周四上映 姜皓文灌錄插曲變喊包

【明報專訊】姜皓文與太太殷寧夫妻檔炮製賀歲電影《哈哈哈新年喜戲》周四（6日）上映，姜皓文主演兼監製外，還連唱兩首電影歌曲，除電影同名賀年歌外，另一首是唱出他心聲的《那裡才是我的家》。同是監製的殷寧最初想配合電影購買一些歌曲，但版權問題，加上資金有限，於是找朋友寫了《那裡才是我的家》。姜皓文第一次聽已被曲詞感動，那種孤兒的心態，跟自己少年的成長感覺好似，好想有個家。他在錄音室錄唱時勾起不少回憶，忍不住落淚。

殷寧笑指丈夫錄音過程喊了多次，發現丈夫原來是個喊包。姜皓文覺得眼淚流得有價值，這首歌感動人外，還給大家一種家和溫暖感覺，之前在馬來西亞宣傳時到訪孤兒院，希望這首歌可以激勵這些小朋友。

與太太完成不可能的任務

姜皓文希望《哈》片在港上映有不俗票房，因此片對他來說是考牌作，無論面對幕前幕後的崗位都是一次很大挑戰。他感謝圈中好友宣萱、李璨琛、陳靜、林盛斌等，在百忙中飛往馬來西亞拍攝。說到他戲中一人飾演兩個角色，是身兼編劇的殷寧特別為他度身訂做，他笑言不知是考驗他還是整蠱他？要演兩個角色，還兼顧幕後，真的頗吃力，但也開心得到這個經驗，了解一部電影的製作過程不簡單，好辛苦但做完後好有滿足感，感謝與太太努力完成這「不可能的任務」。姜皓文與殷寧透露會在港四出謝票，與觀眾互動。

娛樂組

相關字詞﹕哈哈哈新年喜戲 殷寧 姜皓文

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