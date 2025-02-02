主演兼監製賀歲片周四上映 姜皓文灌錄插曲變喊包

殷寧笑指丈夫錄音過程喊了多次，發現丈夫原來是個喊包。姜皓文覺得眼淚流得有價值，這首歌感動人外，還給大家一種家和溫暖感覺，之前在馬來西亞宣傳時到訪孤兒院，希望這首歌可以激勵這些小朋友。

與太太完成不可能的任務

姜皓文希望《哈》片在港上映有不俗票房，因此片對他來說是考牌作，無論面對幕前幕後的崗位都是一次很大挑戰。他感謝圈中好友宣萱、李璨琛、陳靜、林盛斌等，在百忙中飛往馬來西亞拍攝。說到他戲中一人飾演兩個角色，是身兼編劇的殷寧特別為他度身訂做，他笑言不知是考驗他還是整蠱他？要演兩個角色，還兼顧幕後，真的頗吃力，但也開心得到這個經驗，了解一部電影的製作過程不簡單，好辛苦但做完後好有滿足感，感謝與太太努力完成這「不可能的任務」。姜皓文與殷寧透露會在港四出謝票，與觀眾互動。

娛樂組