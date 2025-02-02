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娛樂

女團VIVA拜月老求人緣 李幸倪瞓身工作無計劃蛇年結婚

李幸倪衝事業未計劃結婚 鄧小巧勸VIVA勿與同行拍拖

【明報專訊】英皇歌手龍年成績亮麗，李幸倪（Gin Lee）囊括商台及新城兩台「女歌手金獎」，擺脫「萬年女銀」之名；女團VIVA及曾傲棐（Arvin）亦奪得兩台組合及男新人金獎；鄧小巧於新城頒獎禮再次奪歌曲獎。眾人在蛇年繼續專注衝事業，Gin Lee拒當蛇年新娘，鄧小巧亦不打算生蛇B，更化身英皇歌手大家庭的「三姑媽」，奉勸師妹VIVA各成員擇偶勿選擇同行，以及不要心急拍拖。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

Gin Lee在龍年可說是大豐收，打破「萬年女銀」宿命，她說：「因為我已經連續3年攞銀獎，所以大家印象比較深刻，才有這麼有創意的稱號，經過長時間努力，終於得到一個女歌手最高的榮譽，確實值得開心。」至於蛇年可有信心保持氣勢連續登頂，成為「萬年女金」？她表示不想給自己太多壓力，但會繼續努力，展望蛇年推出新碟，以及與不同單位合作推出新歌，最大目標當然是年尾開演唱會可以開多幾場。與隱形男友拍拖超過7年，可會當蛇年新娘？她說：「沒有這個計劃，會完全將所有精力放在工作上，我沒有結婚生仔這方面的壓力，都是想做好事業先，還有很多進步空間。」

鄧小巧：生小朋友睇緣分

鄧小巧表示每年都覺得自己很幸運，因很多時都可以心想事成，想做的事都做到。她蛇年目標是出碟，笑言條褲就快被歌迷追到甩。她與外籍丈夫結婚近3年，會否考慮蛇年生蛇B？她說：「咩B都可能未必會生，我覺得生小朋友好睇緣分，如果有小朋友，希望可以全心全意去照顧，但自己仍有很多事想做，所以現在不是生小朋友的最佳狀態。」她笑言既然自詡是英皇歌手的「三姑媽」，已經姨甥滿堂，她對演繹角色也很有興趣，一直等待機會，希望有導演賞識。

女團VIVA龍年以3首韓式快歌取得好成績，她們均表示希望蛇年能推出慢歌，展現不同風格，且再接再厲拍團綜，繼續增進感情，她們說：「玩完啦啦隊，發覺我們4人都有共通之處，就是好唔女仔的女仔，故希望蛇年除了工作外，接受更多新挑戰，譬如挑戰玩激流和跳傘，不過要家長陪同，可能要叫埋Gin Lee和鄧小巧兩名長輩一齊玩。」VIVA各成員均自認單身，馬思惠（Macy）自爆媽媽跟她講想抱孫。4人可希望蛇年尋覓到好姻緣？鄧小巧即化身「三姑媽」勸告師妹勿揀同行，對象最好是教師、律師或醫生，安安穩穩。各成員雖接納意見，但異口同聲覺得姻緣不緊要，人緣才最緊要，已約定齊齊拜月老求人緣，先以事業為重。

曾傲棐蛇年目標要勇敢

曾傲棐表示在港沒有親戚，一直恨有個大家庭，渴望農曆新年可以去親戚家中拜年，他說：「因加入了英皇這個大家庭，今年終於恨到，可以到老闆家中團拜，是我第一年可以做大家平時農曆新年做的事。蛇年目標是勇敢，因為有很多事想做，但經常沒有信心。」

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相關字詞﹕女團VIVA 曾傲棐（Arvin） 李幸倪（Gin Lee) 英皇歌手

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