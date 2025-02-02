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娛樂

豪派逾百萬利市 七仙羽批劉穎鏇蛇年大紅

七師傅批劉穎鏇有事業冇愛情 勸專心工作 勿拍拖結婚生子

【明報專訊】劉穎鏇與玄學家七仙羽（七師傅）昨日齊穿紅色衫到商場出席新春賀年活動。七師傅解構流年幾個最當旺生肖，又教市民催運大法。她自爆新春期間化身女財神，豪派逾百萬元利市，祈求皆大歡喜。七師傅批生肖屬牛的劉穎鏇蛇年將會大紅，事業運好。劉穎鏇現場唱賀年歌《財神到》，其間走到台下跟市民握手合照。不過她承認少唱歌，加上沒戴耳機，聽不清楚音樂，頻頻出現走音情况，她說：「雖然有走音，但沒所謂，最緊要大家開心，氣氛好就夠。」

劉穎鏇首次見七仙羽，獲師傅贈言蛇年的演藝事業運勢非常好，令她感安心，期待新一年工作機會不斷。至於姻緣，她未有想太多，暫時先專注事業發展。七師傅覺得劉穎鏇人靚及歌藝好，身邊應該有一大班追求者，奉勸她不宜結婚，拍散拖比較好。七師傅解釋：「劉穎鏇生肖屬牛，性格好勤力，是默默耕耘、做事按部就班，不會亂來的人。但我建議她不用結婚和生小朋友，專心做好事業，不要搞愛情。隨便交個男人出來應付傳媒就得，否則繼續被追問。」她說劉穎鏇今年一定沒有桃花，亦沒機會紅鸞星動，勸她專心工作。

單身劉穎鏇稱暫時沒有追求者，但自爆小時候會想過結婚，但長大後未有為自己定下多少歲才成事，慶幸父母沒有催促。問如果今年內嫁人會如何？七師傅搶着說：「她屬牛，所以會反抗我，知她內心是想結婚，但青春有限，應該搞好事業先。」

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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