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娛樂

單身已久樂意認識新朋友 龔嘉欣願閃婚做蛇年新娘

龔嘉欣渴望愛情 盼遇上真命天子 不排除閃婚做蛇年新娘

【明報專訊】龔嘉欣生肖屬蛇，踏入蛇年本命年前，入行16年終在35歲登頂，奪得無綫視后獎項。雖然面對不少負評及質疑聲音，但她以正能量面對，感謝身邊愛惜及支持她圓夢的人，繼續接受挑戰。龍年對她是大豐收一年，來到蛇年雖然犯太歲，但她表示除了一貫繼續在工作上打拼，同時已踏入適婚之齡，亦想盡快如好姊妹般當人母，希望新一年能覓得適合對象，稱絕對願意閃婚當蛇年新娘。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

龔嘉欣早前憑《企業強人》在《萬千星輝頒獎典禮2024》登上視后寶座，她十分感恩，覺得入到5強已好開心，得獎後一度方寸大亂，跟自己講不想如以前攞獎般，喊到講不到話，或大家聽不清楚她講什麼。她說：「好想讓大家見到我成熟及成長的一面，上台便深呼吸，不再做『妹仔釘』的意思，是剛入行時予人印象是小妹妹，不論講對白或演戲都沒有自信。我19歲入行，這16年經歷很多，感恩有很多前輩好惜我，讓我一步一步累積變得成熟。」

封視后承受惡評 明白定有不同聲音

花16年終於捱出頭獲視后，卻要承受不少惡評，不少網民直指她不是實至名歸。龔嘉欣說：「就是16年來的累積，觀衆陪住我長大，雖不能夠講自己現在怎樣，但相信一定比過去有進步，亦好想多謝惜我和支持我的人。當然每個賽果沒可能令所有人認同或覺得舒服，大家有不同感受很正常，一定有不同聲音，我覺得不緊要。」她稱由2016年奪「最佳女配角」、2020年奪「馬來西亞最喜愛TVB女主角」及「最受歡迎電視女角色」，每隔4年讓她成長後再奪一次獎，覺得時間剛剛好，「最重要不想令畀機會我的人失望，珍惜每個機會，盡力做好角色這本分已足夠，得獎很不容易，這個獎雖然是『最佳女主角』，但絕不是屬於我一個人，一個人做不到這件事，有很多人幫我完成這個夢，隨着長大，所演角色比過往複雜，我想繼續挑戰自己，沒有特定角色想做，一直等監製或編審去發掘我新的一面」。

想與雙料視帝張振朗合作拍打戲

龔嘉欣認為龍年是她的豐收年，除奪得視后，還嘗試擔任烹飪節目主持，跟張馳豪合唱歌曲，更和好姊妹譚凱琪（Zoie）合作服裝生意。雖然結束蛋糕生意，但相信將來在適當時候會再做，她說：「滿不滿足是看自己想法，我不鍾意得閒，有好多事做先有安全感，展望蛇年繼續拍綜藝節目及新劇，亦希望與雙料視帝張振朗再合作。」他們第一次齊擔正演男女主角是劇集《堅離地愛堅離地》，覺得二人十分相似，都是一步步累積經驗行到今次一起獲獎，加上劇集《靈氣逼人》角色受觀眾喜歡，很希望再合作，以及拍打戲，演一對動作熒幕情侶。

鍾意小朋友 盼與閨密一樣當媽媽

每逢農曆新年都沒有親人在身邊的龔嘉欣不感孤單，有視作親人的陳凱琳（Grace）、Zoie及數名圈外閨密陪伴，連她踏入蛇年要攝太歲也幫助處理，她說：「我跟Grace及Zoie雖然是同行，但從來不當對方是競爭對手，甚至連工作收幾多錢都會講，沒有秘密，我們都很正能量，人不會經常順境，遇到不開心事會講出來，令負能量轉移變成開心。」兩名閨密已為人母，她也想當媽媽：「跟小朋友一起真的很開心，我很鍾意小朋友，但每次出來聚會影相，只得我一個沒有小朋友抱，Grace會借一個給我抱，我好希望找到另一半，等緊幾時出現，但要睇緣分。」她直認過往曾低調拍拖，亦有符合結婚條件的對象，但始終有太多因素，加上工作太忙亦是一個問題，最終未能行到結婚這階段，單身狀况已維持很久，現在會抱樂意認識新朋友的態度，大家互相了解。

龔嘉欣透露擇偶條件很簡單，只希望另一半跟她想行的方向一樣，互相支持大家的工作，如好朋友一樣，所有事都可以講出來，「我成日好怕人話我揀，唔係咁！係要兩個人畀時間大家相處，我的工作時間真是這樣，選擇同我一齊或要面對好多壓力和聲音，的確比正常普通職業難配合，我亦都要考慮對方感受，暫時未有這個人出現，但總覺得自己很矛盾，忙真的是一個最大問題，但工作忙才能給予自己安全感，不過又失去很多私人時間」。她認為很多人能夠將愛情和事業兼顧得好好，但她過往不是這樣的人，常覺得仍很想工作，未準備好結婚，不過現在成熟了，認為可以將時間好好分配一下。

最緊要溝通到 年紀不是問題

早前突然分享與張馳豪拍MV的婚紗照，惹起很大迴響，未見男主角樣貌時一度令很多人誤會，紛紛留言及致電恭喜。龔嘉欣說：「我穿過婚紗演戲，但從未拍過結婚戲，今次是真正第一次拿着花球戴上婚戒，穿婚紗時有想過自己將來的婚禮，更衝口而出，不知自己現實中可有機會穿上婚紗？可能將來另一半不想搞婚禮，我是很配合到對方，做什麼都可以，最緊要大家開心，即使將來另一半後生過我或老過我很多，我也絕不介意，最緊要溝通到，年紀不是一個問題。」她坦言有幻想過夢想婚禮，就是最惜她的人在身邊就足夠，這樣已很開心，「如今年遇到適合的人，我都會選擇閃婚，覺得唔使諗咁多，當然要相愛，覺得大家可以在同一方向行到落去，我也好想快啲結婚，因為大家睇住我大，都好想我幸福，亦希望快點找到個惜我的人，我都期待，好想快點將好消息帶給大家」。

化妝：Henry Li

髮型：Real Law @ Dazzle Hair

場地：富衛1881公館

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