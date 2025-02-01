明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《我的完美秘書》 李浚赫化身暖男迷暈女觀眾

【明報專訊】韓國SBS電視台劇集《我的完美秘書》，把男上司與女秘書之間的愛情故事來個性別逆轉，顛覆《金秘書為何這樣》、《神級秘書》及《觸及真心》等傳統戲碼，難怪《我》劇1月3日首播即叫好叫座，短短3集收視已突破雙位數，截稿前最高收視更升至11.4%。如此政治正確、為女性爭取平權的韓劇，似乎令觀眾很受落。

暖男秘書公私皆宜

香港觀眾可於影視串流平台Netflix收看《我的完美秘書》，講述姜智允（韓志旼飾）僅以5年時間，便把她創立的獵頭公司「Peoplez」提升至業界第2位。她雖能幹且自信，人際關係卻欠佳，日常生活也一塌糊塗，例如辦公室雜亂無章，除非有人煮飯，否則寧願不吃，導致食無定時，體力透支而休克。智允沒有親人，父親早年離世，一直無法放下喪父之痛。

單親爸爸劉恩浩（李浚赫飾）原是某大集團的人事部組長，因申請育兒長假，令上司失去立功機會，恩浩重返崗位後，即遭上司報復，遭誣陷失職兼解僱。他為生計急於搵工，經好友的妻子兼Peoplez高層徐美愛（李尚熙飾）介紹，成為智允的秘書。恩浩不單外表俊朗，人品亦佳，加上工作能力高，善於整理文件，事先為智允整理資料，妥善照顧她的飲食，更主動幫她修理辦公室門鉸、壞死盆栽等，就連生性挑剔的智允也火速接納他。

沿用《淚之女王》方式

新劇把「秘書」的人物設定來個翻轉，傳統上由女秘書為男上司打領帶的場面，變成男秘書幫女波士整理衣領，《我的完美秘書》為觀眾帶來新鮮感。事實上，隨着男女平權運動興起，近年不少韓劇已跟上時代步伐，例如去年高收視劇集《淚之女王》，講述富家女總裁（金智媛）與下屬丈夫（金秀賢）的愛情故事，《我的完美秘書》沿用同一成功方程式，結果亦奏效。

《我》劇以獵頭公司為背景亦見新意，故事提到大企業愛搞「山頭文化」與「小圈子」，並不看重人才，獵頭公司反而注重個人職業生涯規劃，為人才尋找更適合的工作。首集講到智允說服賽車設計師，轉投汽車製造商，她說「沒有工作可以做一世」相當貼地；智允又為性格內向的餐廳廚師，另覓食品研究工作，讓他發揮所長。故事情節有否美化獵頭公司，可謂見仁見智，至少讓觀眾了解該公司的運作方式及存在價值。

登人氣演員榜三甲

劇集另一看點是飾演男秘書的李浚赫，年屆40歲的他入行接近廿年，雖然並非首次擔正主角，但過往角色比較沉重，今次扮演恩浩魅力十足兼性格討好，獨力撫養6歲女兒劉星（奇昭侑飾），令到這個渾身肌肉的好爸爸，變得更加剛柔並濟。女兒因失去母親而情緒陷入谷底，恩浩不假思索申請育兒長假，停工一年陪伴愛女，直至她走出傷痛才復工。李浚赫的暖男爸爸行為，亦成為劇集看點，他幫女兒紮辮子，公事包內備有卡通公仔雨傘，手機殼貼上動畫角色貼紙等，都令女性觀眾難以抗拒，難怪李浚赫最近人氣急升，登上韓國網絡大數據分析機構gooddata上周人氣演員榜季軍，僅次於《玉氏夫人傳》林智妍及秋英宇之下，相信上位在望。

相關字詞﹕李浚赫 韓志旼 韓劇 我的完美秘書 開箱

上 / 下一篇新聞