《魷魚3》今夏上架 劇照泄李政宰下場

《魷魚3》將是全劇結局，故事延續上季劇情，講述主角成奇勳（李政宰飾）在極度絕望中作出艱難抉擇，與此同時，遊戲負責人（李秉憲飾）亦秘密策劃下一步行動。至於倖存玩家在每場死亡遊戲中，將面臨更殘酷的後果。《魷魚3》海報以穿著粉紅色制服的工作人員，拖着滿身鮮血的214號參賽者走向棺材，而在畫滿鮮花的地板上，出現「123木頭人」英熙和哲秀的倒影，似是冷眼旁觀事態發展。

Netflix同日公布10多齣韓國及日本節目的消息，IU與朴寶劍合演韓劇《苦盡柑來遇見你》3月7日首播，金宇彬與秀智的《都會實現嗎？》、綜藝節目《體能之巔》第3季、任時完主演韓片《螳螂》，以及柳俊烈的《來自誰的啓示》排隊上架。日劇方面有佐藤健與菅田將暉合演《玻璃之心》、岡田准一主演《武士生死鬥》、韓孝珠與小栗旬合演《浪漫匿名者》，還有《新．超人》導演樋口真嗣執導、草彅剛主演電影《新幹線驚爆倒數》，以及竹內涼真與町田啓太合演《10DANCE》。

文：蘇珮欣