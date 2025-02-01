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娛樂

群星獻唱FireAid籌款騷 Katy Perry揮舞加州「熊旗」打氣 Lady Gaga新歌賑災：時間是良藥

【明報專訊】為加州山火災民籌款而舉辦的FireAid慈善音樂會，前晚在洛杉磯兩大場館Intuit Dome及Kia Forum同時舉行，一眾樂壇巨星包括Rod Stewart、Katy Perry、Billie Eilish、殿堂級樂隊Nirvana、Green Day及Red Hot Chili Peppers等傾力演出，以歌聲為災民打氣。百變天后Lady Gaga壓軸登場，唱出她跟未婚夫米高波蘭斯基（Michael Polansky）攜手創作新歌，「只限今晚表演、只為你們而唱……我們相信時間可以戰勝一切，時間是治癒創傷的良藥」。

先說在Kia Forum舉行的FireAid慈善音樂會，樂壇小天后Billie Eilish與搖滾樂隊Green Day合唱《Last Night on Earth》揭開序幕，後者主音Billie Joe Armstrong高呼：「加州、洛杉磯、太平洋斷崖（Palisades）和阿爾塔迪納（Altadena）的居民，讓我們在此團聚。」直接地道出今次籌款活動的主題。《90男歡女愛》比利基斯圖（Billy Crystal）緊接登場，分享他被山火吞噬家園的心情，苦笑說：「當我撤離的時候，就是穿著身上這套衣服，如今已經穿了一個星期。」

Nirvana重組送驚喜

這夜其中一個難忘場面，正是搖滾樂隊Nirvana驚喜重組，由美國女歌手St. Vincent、Kim Gordon及Joan Jett代替已故主音Kurt Cobain，分別翻唱《Territorial Pissings》等經典金曲，樂隊鼓手Dave Grohl的女兒Violet亦有上台表演《All Apologies》。另外No Doubt亦繼去年Coachella戶外音樂節後，再度為FireAid重組，主音Gwen Stefani演唱《Just a Girl》時不忘改歌詞「I'm just a girl…in L.A.!」，贏得台下熱烈歡呼。

在NBA球隊洛杉磯快艇的Intuit Dome舉行另一場音樂會上，先由《秘密入侵》森姆積遜（Samuel L. Jackson）上台呼籲觀眾以熱烈掌聲歡迎場內數百名救護人員，再邀請駐守帕薩迪納區的消防員Chien Yu分享他勇敢救火的體驗；然後輪到Rod Stewart演唱金曲《Forever Young》，他表示：「我在這個城市已經住了50年，洛杉磯永遠活在我心中。」樂壇天后Katy Perry一邊揮舞加州「熊旗」，一邊唱出《California Gurls》，落力為災民打氣。

未婚夫攜手作新歌

經過長約6小時的馬拉松式表演後，另一樂壇天后Lady Gaga終於壓軸登場，她先唱出《星夢情深》插曲《Shallow》及《Always Remember Us This Way》，然後為觀眾帶來最大驚喜，她說：「當我構思今晚的表演曲目時，想到為大家送上希望，卻發現似乎沒有心水選擇，於是決定跟未婚夫（米高波蘭斯基）一起創作這首只限今晚表演、只為你們而唱……我們相信時間可以戰勝一切，時間是治癒創傷的良藥」。Gaga說罷隨即唱出新歌《All I Need Is Time》，歌詞提到「我只需要時間，修補破損的羽翼，然後再次翱翔」，藉以為災民送上正能量。Gaga將於3月7日發行新專輯《Mayhem》，未知可會把此曲收錄在內。

相關字詞﹕米高波蘭斯基 比利基斯圖 森姆積遜 Billie Eilish Lady Gaga Katy Perry

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