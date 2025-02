群星獻唱FireAid籌款騷 Katy Perry揮舞加州「熊旗」打氣 Lady Gaga新歌賑災：時間是良藥

先說在Kia Forum舉行的FireAid慈善音樂會,樂壇小天后Billie Eilish與搖滾樂隊Green Day合唱《Last Night on Earth》揭開序幕,後者主音Billie Joe Armstrong高呼:「加州、洛杉磯、太平洋斷崖(Palisades)和阿爾塔迪納(Altadena)的居民,讓我們在此團聚。」直接地道出今次籌款活動的主題。《90男歡女愛》比利基斯圖(Billy Crystal)緊接登場,分享他被山火吞噬家園的心情,苦笑說:「當我撤離的時候,就是穿著身上這套衣服,如今已經穿了一個星期。」

Nirvana重組送驚喜

這夜其中一個難忘場面,正是搖滾樂隊Nirvana驚喜重組,由美國女歌手St. Vincent、Kim Gordon及Joan Jett代替已故主音Kurt Cobain,分別翻唱《Territorial Pissings》等經典金曲,樂隊鼓手Dave Grohl的女兒Violet亦有上台表演《All Apologies》。另外No Doubt亦繼去年Coachella戶外音樂節後,再度為FireAid重組,主音Gwen Stefani演唱《Just a Girl》時不忘改歌詞「I'm just a girl…in L.A.!」,贏得台下熱烈歡呼。

在NBA球隊洛杉磯快艇的Intuit Dome舉行另一場音樂會上,先由《秘密入侵》森姆積遜(Samuel L. Jackson)上台呼籲觀眾以熱烈掌聲歡迎場內數百名救護人員,再邀請駐守帕薩迪納區的消防員Chien Yu分享他勇敢救火的體驗;然後輪到Rod Stewart演唱金曲《Forever Young》,他表示:「我在這個城市已經住了50年,洛杉磯永遠活在我心中。」樂壇天后Katy Perry一邊揮舞加州「熊旗」,一邊唱出《California Gurls》,落力為災民打氣。

未婚夫攜手作新歌

經過長約6小時的馬拉松式表演後,另一樂壇天后Lady Gaga終於壓軸登場,她先唱出《星夢情深》插曲《Shallow》及《Always Remember Us This Way》,然後為觀眾帶來最大驚喜,她說:「當我構思今晚的表演曲目時,想到為大家送上希望,卻發現似乎沒有心水選擇,於是決定跟未婚夫(米高波蘭斯基)一起創作這首只限今晚表演、只為你們而唱……我們相信時間可以戰勝一切,時間是治癒創傷的良藥」。Gaga說罷隨即唱出新歌《All I Need Is Time》,歌詞提到「我只需要時間,修補破損的羽翼,然後再次翱翔」,藉以為災民送上正能量。Gaga將於3月7日發行新專輯《Mayhem》,未知可會把此曲收錄在內。