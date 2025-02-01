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娛樂

【娛樂場】《封神第二部：戰火西岐》 片尾3彩蛋 藏第三部伏線

【明報專訊】內地導演烏爾善執導《封神三部曲》，由于適、那爾那茜、陳牧馳、費翔、娜然、吳興國、韓鵬翼、此沙和陳坤等合演，每一部都獨立成篇，同時詮釋同一主題。《封神第一部：朝歌風雲》前年上映收近30億，口碑及票房理想。《封神第二部：戰火西岐》蛇年賀歲檔上映，內地開畫兩天破6億人民幣（約6.5億港元）票房。

《封神第一部》片尾，姬發（于適飾）刺殺商王次子殷壽（費翔飾）後踏上歸鄉之途；《封神第二部：戰火西岐》迎來殷商大軍討伐。姜子牙（黃渤飾）、姬發帶隊堅守西岐，家園保衛戰一觸即發。鄧嬋玉（那爾那茜飾）、聞仲（吳興國飾）奉殷壽之命，率魔家四將等殷商大軍徵伐西岐，西岐一方得殷郊（陳牧馳飾）、雷震子（韓鵬翼飾）、楊戩（此沙飾）和哪吒（武亞凡飾）等相助，聚全民之力守衛家園。

人類危機由人類解決

烏爾善表示《封神第二部》以「西岐保衛戰」為核心，「能看到更多戰爭動作戲，也增加法術的表現」。有別於原著《封神演義》與《武王伐紂平話》，突顯「人的力量」是《封神三部曲》賦予這場戰爭的全新設定，他說：「神話史詩電影所探討的核心還是人，人類的危機要由人類去解決。」

身為西岐少主，姬發在《封神第二部》肩負保衛家園重任，領導西岐軍民反抗強敵。烏爾善透露：「姬發在《封神第二部》還沒有成為周武王。從護衛殷商的王家侍衛到保護家園的西岐少主，在姬發身上可以看到普通人如何成長，如何面對善與惡的選擇，做出自己的人生抉擇。」

片中西岐城內的軍民素衣練兵，與朝歌的華麗奢靡形成鮮明對比。美術指導兼造型指導葉錦添表示：「西岐主要是表達一種自然、人文的感覺，朝歌的絢麗，代表權力鬥爭與野心。」與朝歌城龍德殿的奢靡截然不同，西岐城的設計更顯古樸，劇組建立了一座面積達900萬平方米，標誌建築物超過50棟的西岐城。

于適那爾那茜苦練馬術

《封神第二部》有更多弓馬騎射的動作場面，視覺上更豐富。于適與那爾那茜有一場馬上激鬥戲，無論是脫韁回身挽弓，還是禦馬騰空一躍，都展現他們不俗的馬上功夫。兩演員在「封神演藝訓練營」接受半年訓練，包括高強度的動作與馬術訓練。烏爾善說：「馬背上的動作設計都是基於兩演員的個人能力，希望將他們訓練的成果充分展現在銀幕。」還有兩軍鐵騎齊出，戰場上鐵蹄如雷畫面，馬術總監蘇榮稱動用了逾200匹馬，展現馬戰的震撼與衝擊力。

屹立於殷商鐵騎陣前，魔家四將各持法器，逾12米的身形盡顯壓迫感與威懾力，烏爾善透露魔家四將非靠特效製作而成，是藉助特效化妝與Moco拍攝，全由真人實拍完成。片中魔家四將的造型靈感來自唐代吳道子的《八十七神仙卷》，演員全身特效化妝需4小時；劇組利用Moco與升格拍攝方式，展現巨人身姿帶來的重量感。《封神第二部》整體視效鏡頭超過1900個，視效工作量和難度比起《封神第一部》增加許多。《封神第二部》正在港上映，片尾有3彩蛋，是《封神第三部》的伏線。

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