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娛樂

首拍戲無壓力 馬國明自嘲「零票房」 高海寧不求姻緣 免遇假桃花浪費時間

高海寧拒絕假桃花免浪費時間 馬國明想買樓送老婆安樂窩

【明報專訊】視帝馬國明伙高海寧（高Ling）殺入電影圈，主演賀歲片《麻雀女王追男仔》，影壇初哥馬國明自嘲本身是「零票房」，對票房沒有壓力。高Ling去年憑《新聞女王》膺《萬千星輝頒獎典禮2023》最佳女配角後，人氣急升工作不斷，承認非常充實，盼蛇年事業運持續，很享受工作，不強求姻緣，免遇假桃花浪費時間。馬國明笑稱從玄學角度看踏入九運大旺女性，深信黐住「女王」高Ling有運行，希望今年掙更多錢，置業送老婆湯洛雯安樂窩。

記者：柯美

攝影：劉永銳

馬國明和高Ling以電視人身分殺入影圈，擔正賀歲片《麻雀女王追男仔》男女主角，後者表示票房跟收視沒法控制，只能做好演員本分，不會將壓力放在自己身上。首次拍賀歲片的馬國明更沒有包袱，「難聽啲講句我是零票房，點會有壓力。拍戲和電視很不同，但同是演戲，很快適應，有導演提點。今次再演輕鬆角色，很有新鮮感，因為近年拍劇角色好正氣和嚴肅」。二人期待在影視有更多嘗試。

馬自覺無賭運 高輸20元也肉痛

片中演情侶的馬國明和高Ling透過打麻將道出與家人之間的親情，現實中兩人不愛賭博，不過閒時也會打麻將跟家人聯繫感情。問到馬國明和太太「靚湯」湯洛雯有否使出奶奶、外母政策，在四方城「鬆章」哄長輩開心？他說：「我冇跟外母打過，我和老婆有同我媽咪打過，不需鬆章，媽媽好高章，經常贏錢，我輸多贏少，一家人玩得好細，幾百元上落。家人喜歡過年打牌熱熱鬧鬧，我會落場，其他日子甚少，冇賭癮和賭運。」

高Ling表示盡量不賭錢，掙錢很辛苦，輸20元都好肉痛，不過農曆新年一家人會聚在一起玩樂，派些新年財可以接受。問到以前有否與男友母親打麻將「鬆章」？高Ling稱近兩年才學懂打牌，「外婆不喜歡人打麻將，所以由細到大家裏沒有人打牌，近年朋友聚會不夠『腳』，我才『戥腳』，慢慢學識食糊，試過食『十三么』，全部由我摸回來，朋友話我好摸手，我毫無技巧，全靠運氣」。

高稱若有對象 先給馬伉儷過目

馬國明和高Ling認同「牌品好，人品自然好」說法，前者透露曾見過有人輸錢拍枱大罵，另有輸了也嘻哈大笑。問到高Ling將來遇心儀對象，會否在麻將枱上試探對方人品？她稱不會，反而會介紹給馬國明和靚湯認識，「物以類聚，他們傾得埋，證明是同類人，有時男仔睇男仔比較準，我不想浪費時間在假桃花上」。

單身多年的高Ling不強求姻緣，自覺現在事業運很好，要把握機會，「在圈中多年，終於給我恨到充實的工作行程，2024年基本上沒休息過，父母都少見，很享受工作過程，沒刻意想拍拖，將來若遇上，當然不抗拒。我愈來愈信命運，以前拍劇很努力，但去到《新聞女王》許詩晴一角，大家才見到我做的一切。既然所有事不到我控制，就珍惜眼前擁有的」。馬國明可有「筍盤」介紹給高Ling？高Ling笑稱已問過對方，馬國明表示沒有，因身邊好友已是人夫，「唔緊張佢嫁唔出，高Ling條件好，係佢揀人」。

馬盼高帶挈進軍內地市場

兩人回顧2024年，均滿意成績，高Ling形容是極豐盛一年。是否豬籠入水？她露出滿意笑容，「開心的，馬國明都開心㗎！他經常說我行運，我說：『我全年對住你，我行運即係你都行運。』」馬國明覺得高Ling真是行運，否認「隨口噏」，透露一起拍無綫新劇《夫妻的博弈》時，從playback片見到她的光芒滲出來，「好奇怪，以前沒有，愈來愈靚」。高Ling笑說：「打燈打得靚啫！」她覺得馬國明同樣行運，婚後神采飛揚，每次見他都很開心，常將「老婆」掛在口邊；馬國明否認是「老婆奴」，不過承認婚姻生活很愉快。

馬國明開心去年有很多搵真銀機會，拍廣告和登台，除買東西獎勵自己，亦有買禮物送老婆。問是否最想買樓？馬國明承認想有安樂窩，近年經常搬屋好辛苦，想安定下來。至於蛇年大計，馬國明認為做演員最想遇到好角色，有得發揮，生蛇B順其自然，不強求、不心急。高Ling希望今年掙錢是去年的雙倍，想擁有一間可住數十年的房子。說到高Ling在內地好紅，馬國明笑稱想高Ling帶挈一下，「近兩年我都係跟住啲『女王』，因九運旺女仔」。

場地提供：K11 Art House

高海寧/服裝：@stellamccartney

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