紅館騷尾場 陳慧嫻狂收利市 蔡卓妍揶揄關智斌「騷肌扇」辟邪

蔡卓妍（阿Sa）和關智斌（Kenny）任嘉賓，跟慧嫻合唱《跳舞街》。阿Sa跟慧嫻笑說：「我聽講你話想演唱會有『小鮮肉』，我專登帶了一位來，鮮唔鮮就唔知，但都幾好肉地。」慧嫻笑道：「OK嘅，我有把應援扇。」原來Kenny把自己的肌肉照印在扇上送給前輩，慧嫻手拿扇騷給觀眾看，阿Sa揶揄說：「你可以擺喺牀頭，用來辟邪。」引得全場爆笑。

蔡關大講食字賀年語

阿Sa與Kenny齊向觀眾拜年送祝福，大賣口乖，前者笑說：「我祝大家『SaSa』滾，齊齊有錢搵！」後者說：「我祝大家『斌斌』紛紛，吸好多金！」之後二人合唱《你最紅》前，祝願大家全年行好運，邊唱邊行近觀眾收利市，滿載而歸。

慧嫻表示完成6場演出後會小休，陪家人共慶新春，隨後開始準備3月在澳門舉行的巡唱。

娛樂組