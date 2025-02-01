蛇年行桃花運有望脫單 張敬軒44歲生日 目標做馬主

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

張敬軒、樂隊Nowhere Boys和堪輿學家麥玲玲昨日現身馬場出席活動。張敬軒打頭陣唱出多首歌，不少粉絲大派利市，一度令他分心唱錯歌詞。他受訪時表示收利市很開心，「多啲嚟密啲手，唱錯歌詞因前一晚才收到改編版，收利市好開心，被錢財冲昏頭腦」。

屬猴的軒仔獲麥玲玲贈言蛇年合太歲，不多郁動偏向輕鬆舒服，較多吃喝玩樂，又撞正桃花年，很多合適的人出現，有望脫單，可以慢慢揀。軒仔笑道：「真係？等我洗乾淨對手先，暫時未感覺到桃花，最緊要正桃花，不是爛桃花。今年『脫單』是真的，因為開始和不同音樂人合作，稍後會與Tyson Yoshi合唱新歌。」他表示年廿九與一班英皇藝人及員工出席老闆楊受成安排的團年飯，大呻沒時間𢭃利市，「往年都會主持玩吓『魚蝦蟹』，今年全晚做『米奇老鼠』影相，相信影了500張，影到我走為止，不過都開心，子華哥（黃子華）好快閃，我都想和他合照，但不見了」。

生日願望父母身體健康

今日44歲生日的軒仔表示完成昨日工作才「收爐」，放兩星期年假，笑言自己只是22歲生日。問到如何慶祝？他說：「我過去都不會特別搞生日派對，來到這個年紀，只希望爸爸媽媽身體健康，可能和他們食餐飯慶祝，放假未諗會否去旅行，麥玲玲師傅話唔好去啲東北位，香港深度遊都幾好吖！」軒仔稱現在慢慢進入年長人士的生活，會到餐廳打躉刨馬經，覺得自己人生邁向一個新階段。可有計劃當馬主？他表示隨緣，見馬主朋友要照顧愛驅百年歸老負擔很大，自覺暫時未夠經濟能力，會向這目標努力。

心癢想開紅館騷

軒仔早前任前輩陳慧嫻演唱會嘉賓，可有慰問跌親的慧嫻？他稱對方沒有大礙，大讚前輩跌得靚很華麗，「她成日在舞台自己笑自己之嘛！其實她很勤力，真的很弗，見她6晚咁跳法，我也不敢每晚跳唱20分鐘，覺得她今次演唱會圓滿成功，看到觀眾都很掛住她，應該要開騷，搞到有一段時間沒在紅館開騷的我都心癢，今年會否開紅館騷要睇吓排唔排到期先」。

慧嫻演唱會前4晚嘉賓分別是張敬軒、江海迦、李克勤和古巨基，第5晚ERROR登場，有網民稱卡士很大落差，不知「ERROR係乜水？」軒仔覺得網民有很多不同年齡層，大家都可在網上發表意見，「我眼見ERROR任嘉賓網上片段很多人好鍾意，有人讚他們之前開騷好好睇，我覺得歌手開騷請嘉賓，有圈中朋友到來支持是一份心意，自己先係主菜，嘉賓是好靚的頭盤或甜品，都希望觀眾鍾意」。

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