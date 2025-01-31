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娛樂

《雷霆特攻隊*》買超級碗廣告宣傳

【明報專訊】每年美式足球超級碗決賽都是美國全年最高收視節目，單以去年為例，直播與跨平台錄得1.23億觀看次數；據報下月9日在新奧爾良凱撒超級巨蛋舉行的超級碗，由堪薩斯城酋長隊對戰費城老鷹隊，男友查維斯卻斯（Travis Kelce）效力酋長隊的美國樂壇天后Taylor Swift勢必捧場，費城老鷹的球迷如《大師級愛情》畢利谷巴（Bradley Cooper）亦估計會現身為愛隊打氣。美媒報道，超級碗由於有收視保證，30秒電視廣告雖然收費高達750萬至800萬美元（約5850萬至6240萬港元），依然成為各大電影公司的必爭之地，尤其暑假黃金檔的大片，大多會透過超級碗廣告時段播放最新預告片。據悉「黑寡婦」史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）主演的《侏羅紀世界4：重生》（Jurassic World Rebirth，暫譯）、湯告魯斯（Tom Cruise）擔正《職業特工隊：最終清算》（Mission: Impossible – Final Reckoning），以及Marvel超級英雄片《雷霆特攻隊*》（Thunderbolts*），預計屆時會播出最新預告片造勢。

「征服者康」新片預告曝光

另一方面，在Marvel電影宇宙（MCU）第5階段扮演大反派「征服者康」的祖拿芬美佐斯（Jonathan Majors），涉嫌襲擊女友罪成後失去大部分工作，包括遭Marvel「炒魷」，隨着女友對他的民事訴訟撤回，祖拿芬被封塵的舊作《Magazine Dreams》得以逃出生天，將於3月21日在美國上映，首條預告片前日曝光。片中祖拿芬扮演夢想成名的業餘健美選手，不斷在人際關係和過度訓練中掙扎，為了夢想甚至不顧醫生的警告。預告片中可見祖拿芬參與健美比賽及受訓過程，均展示一身肌肉及健碩體型，又表示「你必須做些重大的事，否則逝世時沒人會記得你」。據報祖拿芬為角色全程投入，開鏡前受訓年半，兩年前在辛丹斯電影節首映時他的演出曾贏得掌聲，該片並奪得戲劇評審團特別獎。

相關字詞﹕祖拿芬美佐斯 雷霆特攻隊* 超級碗

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