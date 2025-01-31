《雷霆特攻隊*》買超級碗廣告宣傳

「征服者康」新片預告曝光

另一方面，在Marvel電影宇宙（MCU）第5階段扮演大反派「征服者康」的祖拿芬美佐斯（Jonathan Majors），涉嫌襲擊女友罪成後失去大部分工作，包括遭Marvel「炒魷」，隨着女友對他的民事訴訟撤回，祖拿芬被封塵的舊作《Magazine Dreams》得以逃出生天，將於3月21日在美國上映，首條預告片前日曝光。片中祖拿芬扮演夢想成名的業餘健美選手，不斷在人際關係和過度訓練中掙扎，為了夢想甚至不顧醫生的警告。預告片中可見祖拿芬參與健美比賽及受訓過程，均展示一身肌肉及健碩體型，又表示「你必須做些重大的事，否則逝世時沒人會記得你」。據報祖拿芬為角色全程投入，開鏡前受訓年半，兩年前在辛丹斯電影節首映時他的演出曾贏得掌聲，該片並奪得戲劇評審團特別獎。