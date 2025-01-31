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娛樂

《BJ單身日記4》講母子戀 雲妮絲維嘉：社會禁忌正消失

【明報專訊】《星夢女神：茱地嘉蘭》金像影后雲妮絲維嘉（Renee Zellweger）主演的《BJ單身日記》系列第4集《BJ單身日記：我為仔狂》（Bridget Jones: Mad About the Boy），將於2月13日情人節檔期在港上映，前日在倫敦舉行首映禮，除了雲妮，有份參演過去幾集的曉格蘭特（Hugh Grant）及新加盟的《被奪走的12年》男星哲維迪依祖科（Chiwetel Ejiofor）和《情約一天》李奧胡杜（Leo Woodall）均現身。

《BJ單身日記：我為仔狂》講述《皇上無話兒》金像影帝哥連費夫（Colin Firth）扮演的BJ丈夫逝世4年後，雲妮絲維嘉飾演的BJ獨力照顧兩名孩子，並準備再次接受新感情；她一方面受29歲的Roxster（李奧胡杜飾）吸引，又跟孩子的老師哲維迪依祖科擦出火花。母子戀近年成為電影熱門題材，妮歌潔曼（Nicole Kidman）主演的《Babygirl》及安妮夏菲維（Anne Hathaway）擔正《關於你的想法》，均是講述40多甚至逾50歲女士愛上年齡足可做兒子的小鮮肉。《BJ單身日記4》也是同類型題材，對此現年55歲的雲妮表示「也許社會禁忌正在消失，也不是什麽壞事，有些事也毋須我們加意見，有人尋到愛，怎會是一個問題？」

相關字詞﹕曉格蘭特 哲維迪依祖科 雲妮絲維嘉 BJ單身日記：我為仔狂

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