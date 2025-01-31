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娛樂

韓賀歲檔 宋慧喬新片票房不敵權相佑 《我的完美秘書》今停播惹民怨

【明報專訊】韓國跟香港、內地、台灣一樣會慶祝農曆新年，由年廿九到大年初二都是公衆假期，《黑暗榮耀》43歲女星宋慧喬相隔10年再演韓片《驅魔黑修女》，上周五（24日）在韓國開畫，賀歲檔大年初一票房，卻不敵《天國的階梯》48歲男星權相佑主演的動作喜劇《Hitman：Agent Jun》續集，後者錄得27.5萬觀看人次，成單日冠軍，《驅》片則以14.3萬入場人次緊隨其後。另外，SBS電視台為免新春假期拖低人氣劇《我的完美秘書》收視，今晚（大年初三）停播第9集，並延至2月1日播出，惹來觀眾怨聲載道。

文：蘇珮欣

繼《我的忐忑人生》後，宋慧喬相隔10年再拍韓片《驅魔黑修女》，也是自2015年演出華語片《太平輪》後，重返大銀幕之作。暫定3月在港上映的《驅》片，講述為了拯救被惡靈附身的少年，修女犯禁參與驅魔儀式；宋慧喬飾演罹患子宮癌的修女尤妮雅，將「惡魔」困在子宮內然後自盡，有網民批評該片內容有性別歧視之嫌。

宋仲基新片大年初六Netflix上架

據韓國電影院票房綜合網站資料顯示，前日（29日）大年初一，《驅魔黑修女》錄得14.3萬入場人次，屈居票房亞軍，不敵權相佑主演的《Hitman 2》單日27.2萬觀看人次。《愛的迫降》玄彬主演的《哈爾濱》以5.2萬人次位列第3。男團EXO成員D.O主演的《不能說的秘密》，改編自同名台灣電影，以4萬入場人次佔殿軍。

據悉《Hitman 2》製作費85億韓圜（約4600萬港元），要230萬入場人次才可收支平衡，該片目前累計126萬人次，距離封蝕本門仍有一段距離。《驅魔黑修女》成本103億韓圜（約5600萬港元），由於賣埠成績理想，故在韓國只需160萬入場人次便能收支平衡。該片截至昨日突破百萬大關，錄得104萬觀影人次。為了催谷票房，宋慧喬昨日現身首爾多間戲院，韓媒預計《驅》片最快下周初突破收支平衡點。另外，宋慧喬前夫宋仲基主演的《愁城波哥大》（前譯《波哥大》），在韓國上映一個月，累計42萬入場人次，票房未如理想，但已落實2月3日大年初六在影視串流平台Netflix上架。

另一方面，韓國SBS電視台昨宣布原定今晚（31日）播出的《我的完美秘書》第9集，順延至2月1日播出，原定時間改播《我的完美秘書》特輯。SBS方面表示節目改動因「編排策略」。據韓媒解釋，過往農曆新年公眾假期，電視節目收視均下跌，《我》劇自開播以來成績一直向好，最高錄得11.4%，為免影響收視，所以選擇延播。不少觀眾埋怨SBS的安排，因講到男女主角李浚赫與韓志旼確認雙方感情，但後者得罪投資者，所經營的獵頭公司將陷入危機，劇情正邁向高潮，忽然停播，難怪粉絲怨聲載道。《我的完美秘書》在港透過Netflix播出，換句話說，香港觀衆亦最快明晚才可收看。

相關字詞﹕韓國電影 權相佑 驅魔黑修女 宋慧喬

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