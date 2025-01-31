【娛樂場】網民怕結局「大暴走」 《老是常出現》編審保證由頭癲到尾

被封金牌監製的潘嘉德製作不少經典無綫劇，包括《衝上雲霄》、《刑事偵緝檔案》與《鑑證實錄》系列等。劇中飾演「老大」的劉江承認接拍《老是常出現》全因潘嘉德。

石修太有型難貼地

編審羅佩清向《明報》表示難得一班「老友記」肯玩，在角色上花了不少心思，劉江演的「老大」完全顛覆觀眾對他的印象，張雷演「木村」亦好搶鏡，被讚70歲的他仍保持鋼條身形。

石修演患腦退化症的士司機，劇中跟米雪是初戀情人，型爆登場，令人留下深刻印象，羅佩清笑說：「這個角色唔係好成功，修哥刻意唔想型，希望更貼地，故安排他做『的士佬』，但沒法子，他太有型了。」

《老是常出現》被讚劇情夠癲，失驚無神的情節令人爆笑，有擔心結局會「大暴走」，羅佩清說：「唔會啦，由頭癲到尾。」潘嘉德過往曾客串劇集，為何不安排他加入長老行列？她稱可留待續集才安排角色。

彰老院換班子陷危機

《老是常出現》講述被稱忘齡遊樂園的高級護老院「彰老院」，每天上演不同瘋戲碼。陳毅燊演院長Martin，劉江演院中「老大」，跟一班老友記在彰老院開心生活。米雪演KOL「朱小蓮」，育有兒子「阿飛」陳湛文，劇集開場阿飛被賣豬仔到「昆仁落答」電騙集團後獲救，加入彰老院服務一班老人家。劇集不斷有新人物出現，包括阿飛在電騙集團同伴Ada（米露迪飾），還有傳說中的老人院前高層蘇霏（李敏飾）回歸。

劇情跟時代接軌，除電騙團隊賣豬仔，還有「老大幣」令院友瘋狂投機，緊接選舉代表，令一班院友分裂成兩大陣形。Martin哥哥Mario（駱振偉飾）奸計得逞，老大決定離開，Martin下台，蘇霏登上院長之位。Mario嫌彰老院情况未達理想親自出手，結果遇上嚴重意外，彰老院陷入大麻煩，他跟Martin重拾兄弟情，合力解決問題。