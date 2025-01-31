貼陳百祥合照惹負評掀脫粉潮 吳保錡稱意料之內 樂見萬眾一心

娛樂組

吳保錡前日在社交平台貼與阿叻合照，留言：「很多網民稱呼我為ViuTV叻仔，在演唱會中努力練習了一段時間《我至叻》，一氣呵成Rap加唱。得到了叻哥本尊稱讚，叻仔加叻哥，終於能夠合照了！網民們一直的呼喚，給看見了！祝大家新年快樂！蛇年行大運，恭喜恭喜！」合照一出引來大批網民負評留言，「算吧啦，直接跟佢搵食啦！年初一post呢幅相，係同佢拜年定係之前影都好，你鍾意啦，unfollow了！」「搞乜嘢呀大哥，未到赤口想畀人開年？」「真係好失望，怕你累埋ERROR幾兄弟」、「原先對你改觀，現在真的想嘔，唔好影響埋ERROR啦」、「即刻unfollow，真心為上位乜都做得出」、「星期六睇ERROR演唱會，仲覺得你同隊長（梁業）嗰part係最好睇最感動，估唔到一個星期都唔夠你就搞啲咁嘅嘢，唔該你離開ERROR啦！」亦有不少粉絲留言力撐保錡，表示「擺明高級曲線黑，一堆認真做乜」、「勁呀，同到原唱合照」、「叻你至叻」。保錡及後在社交平台公開部分支持及讚他的留言，表示︰「我十分接受民意的，ViuTV叻仔要多多學習。」惟網民拒「收貨」，繼續留言鬧他。

遭揶揄「跌落地楋返拃沙」

未知是否被公司照肺或怕連累隊友，保錡刪除帖文，只貼限時動態，上載《笑一個》歌詞吐心聲︰「畀老細去照肺又笑一個，網路有欺凌，笑兩笑認我衰咗，你哋笑緊我，我又當功課。」他昨日再發文稱外界對合照的反應，是預料之內，「一天過了，就是這樣了﹗努力做節目，做作品，做好演唱會，做好社區活動。上年節目經過很多困難，成為香港第一個主辦方去東京巨蛋，也不及一張照片反應大，這也是我估計到的反應。我沒有忘記，也一直堅持。你還有堅持嗎？你們在提醒我，也要記得，一個人跑得快，一班人跑得遠。很久沒有見大家這麼齊心，原來人還在，也是感動的。網民們連登們，你們要我做的，我做了，滿意嗎？新年祝大家身體健康、萬事如意，人冇事才能夠做世界冠軍」。

網民仍不賣帳，留言揶揄，「跌落地都要楋返拃沙。」保錡回覆：「你鍾意啦」，亦有人說：「人唔可以亂識，相唔可以亂post！既然你預咗有今日反應，應知道忠於自己，可能就會付出代價。你冇咗我哋一班市場，你仲有叻哥嗰班市場。加油！」亦有網民鼓勵他不用太介懷，繼續努力。

193表明滿足於香港娛樂圈發展

此外，有「樓主」在Threads開post，稱保錡愛陳百祥，不受粉絲反應影響意向，「忽然選擇一條好難回頭嘅路，定係香港太細滿足唔到佢哋四個嘅胃口？」暗指保錡疑為ERROR到內地發展鋪路。成員193（郭嘉駿）留言問︰「四個？」有網民認為一人行為，就要成隊承擔，「歌詞就四歸一，出事就……」193反駁︰「你細個閱讀理解係咪零分？定係你外國返嚟唔識中文？唔好衝出嚟X先，樓主問係咪香港太細滿足唔到四個胃口，所以我先問點解係四個，因為我唔能夠代表其他人嘅立場，但我知道自己非常滿足於香港娛樂圈發展。」193表明立場，獲不少網民撐。